Zeeland is een 'uitzonderlijke provincie' voor België en Duitsland

Zeeuwen kunnen nog als enige Nederlanders 'gewoon' naar en door Duitsland reizen (foto: ANP)

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken van België heeft vandaag het reisadvies voor Nederland aangescherpt. Daaruit blijkt dat Zeeland voor Belgen nog steeds een provincie is zonder negatief reisadvies. Belgen die in Zeeland zijn geweest wordt wel aangeraden om zich te laten testen en in quarantaine te gaan. Maar verplicht is dat niet.

Limburg, Overijssel, Drenthe en Friesland ontsprongen tot dusver de dans, maar België raadt vanaf vrijdagmiddag ook reizen naar deze provincies af. Wie daar twee dagen of langer heeft verbleven, moet bij aankomst in België een coronatest ondergaan en in quarantaine. Dat is vooral lastig voor Limburg, dat een flink stuk grens en heel wat grensverkeer met België deelt.

Duitsland

Zeeland is ook nog de enige Nederlandse provincie van waaruit je vrij naar en door Duitsland kunt reizen. Voor alle andere provincies geldt dat inwoners een negatieve coronatest moeten kunnen laten zien die niet ouder is dan 48 uur. Dat heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag laten weten.

De inwoners van de elf andere provincies dan Zeeland die geen negatieve test kunnen overleggen in Duitsland moeten zich daar laten testen en veertien dagen in zelfquarantaine gaan. Als de coronatest een negatieve uitslag heeft wordt de quarantaine opgeheven.