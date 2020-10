Dieven testen winkeliers Goes uit

Sjoerd Barends is eigenaar van een sportwinkel in de Goese binnenstad. Hij herkent het beeld, want jaarlijks wordt er in zijn winkel voor 10.000 euro aan goederen gestolen. Barends is blij met de actie, want sinds enkele jaren proberen de ondernemers het aantal diefstallen terug te brengen.

De politie en de ondernemers werken samen om het aantal winkeldieven terug te brengen. Met een app houden ze elkaar op de hoogte van bijvoorbeeld verdachte personen. Ook worden personen gemeld die iets in een winkel hebben gestolen. Met deze actie probeert de politie te helpen in de bewustwording van de winkeliers.

'Niet blij met nieuwe proef'

Sinds 1 september geldt dat er bij een diefstal van minder dan 100 euro, geen justitiële vervolging komt en ook geen boete. Wanneer de dief niet vaker heeft gestolen gaat de persoon vrijuit. Het is nog een proef, maar Barends is er niet blij mee. "Je kan dus hebben dat een dief een paar uur later weer voor je winkel staat. Zo krijg je meer veelplegers denk ik dan."

Politie gaat in gesprek met de ondernemer (foto: Omroep Zeeland)

Voor de politie scheelt het uren papierwerk, waardoor de agenten sneller weer de straat op kunnen. Tijdens de proefperiode kan een ondernemer een dief wel een civiele claim van 181 euro en een winkelverbod opleggen.

Bij de drie winkels waar de politie iets probeerde te stelen lukte het twee keer. In een gesprek tussen de ondernemers en de politie wordt gekeken om potentiële dieven tegen te gaan.