Jonge makelaars beginnen voor zichzelf: 'Ik heb een vlotte babbel, hij is goed met de administratie'

"We willen de frisse wind zijn, het anders aanpakken dan de gemiddelde makelaar. Een eigen kantoor hadden we het wel eens over en toen dachten we: waarom eigenlijk niet?"

In Schoondijke, vlak naast de supermarkt in de Dorpsstraat zijn Rémy en Jordy net hun eigen kantoor gestart. Ze richten zich voornamelijk op de starter en de doelgroep die de volgende stap wilt zetten. "Jongeren van onze leeftijd die toe zijn aan de volgende stap, een groter huis", legt Rémy uit. "Wij spreken hun taal en weten hoe en via welke kanalen we ze moeten benaderen."

Werken in eigen regio

Wat ook meespeelt is dat ze in die groep veel mensen kennen. Van oud-klasgenoten tot mensen van de sportclub. Voorlopig richten de heren zich op hun eigen regio. Ze zijn ervan overtuigd dat er voor hen genoeg te verkopen valt. "Er zijn Belgen die hier graag een huis kopen, maar ook genoeg jongeren die liever een huis kopen dan huren. De huizen tot 300.000 euro staan hier niet lang te koop. Mooi meegenomen is ook de overdrachtsbelasting die voor jongeren onder de 35 vanaf volgend jaar eenmalig vervalt", zegt Rémy.

Hij is degene met de vlotte babbel van de twee. "Dat is ook mijn sterke kant. Een band opbouwen met mensen en zaken bespreken. Jordy is weer heel sterk in het administratieve gedeelte, het maken van koopovereenkomsten die juridisch goed in elkaar zitten en de boekhouding. We vullen elkaar dus mooi aan."

De weg naar de makelaardij

Ze kwamen allebei terecht in het wereldje door iemand in hun directe omgeving. Jordy door zijn vader, die als hypotheekadviseur werkt. "Ik werkte in het onderwijs, maar zag mijzelf dat geen veertig jaar doen. Toen ben ik mij hierin gaan verdiepen en het afwisselende pakte mij." Rémy werd aangestoken door de vader van een vriend: "Ik wist niet zo goed wat ik met mijn leven wilde. Ik raakte met hem in gesprek en hij vond mij een geboren makelaar met mijn vlotte babbel. Uiteindelijk ben ik de opleiding gaan volgen en aan de slag gegaan bij een kantoor."

Jordy Engelaar (links) en Rémy Versluijs (rechts) bij het eerste huis dat ze te koop hebben staan (foto: Omroep Zeeland)

Bezoeken aan klanten leggen ze zo veel mogelijk samen af. "Zeker de eerste keren. Ze moeten onze gezichten kennen. Als ze met één van ons aan de telefoon zitten, willen we dat ze weten wie we zijn", leggen ze uit.

Studie nog afmaken

Verkopen kunnen en mogen ze al. Jordy heeft net zijn opleiding afgerond en Rémy verwacht dat nog voor het einde van het jaar te doen. De taxaties van woningen besteden ze nog uit, omdat ze daar beide nog geen diploma voor hebben. "We doen wel zelf waardebepalingen, maar voor een officieel rapport sturen we mensen door", vertelt Jordy.

Ze hebben op dit moment één huis en een loods in de verkoop staan. Ze hadden ook een appartement om te verhuren en dat is inmiddels gelukt. En er zit nog meer aan te komen. "Dat is nieuwbouw en kunnen we nog niet zo veel over zeggen."