'Vakantieparken straks alleen nog voor de rijken'

Joyce en Roel Janssen uit Veldhoven (Noord-Brabant) kochten achttien jaar geleden een huisje op Vakantiepark Duinrand in Burgh-Haamstede. Maar het huisje moet worden afgebroken om plaats te maken voor zo'n honderd luxe vakantiewoningen. Althans, dat is het plan van de parkeigenaar. Die wil de westkant van zijn terrein renoveren.

Zo'n driehonderd plaatsen zullen volgend jaar verdwijnen. "We zijn het kwijt," zegt Joyce Janssen. "Daar gaat de shovel over," vult haar partner Roel aan.

Veel herinneringen

Wrang, want de Janssens hebben lief en leed gedeeld in Burgh-Haamstede. Ze zijn beiden 68 jaar oud, maar op de tuintafel ligt een fotoalbum uit de tijd dat de kinderen nog klein waren. Menig verjaardag is op Duinrand gevierd.

Bovendien heeft de familie flink wat geld gestoken in het huisje. De aanschaf kostte 50.000 euro. In de loop der jaren is al het houtwerk buiten vervangen. Er is een nieuw dak op het huisje geplaatst, er kwam een nieuwe keuken en een aangebouwde badkamer. Huur, onderhoud en overige kosten bedragen jaarlijks zo'n 3.800 euro.

Het is straks alleen nog maar voor de rijken. Ik mis weleens een hart." Joyce Janssen, eigenaar vakantiehuisje Duinrand

Het huisje is eigendom van de Janssens, maar de grond waarop het staat huren ze per jaar. Juridisch staan ze dus erg zwak als de grondeigenaar de huur opzegt. Toch eisen de huisjeseigenaren die weg moeten, verenigd in Duinrand Samen Sterk, een vergoeding van 1,7 miljoen euro van de parkeigenaar.

Te duur en te glad

Straks een nieuw huisje huren willen de Janssens niet. "Al kon ik het betalen, dan zou ik het nog niet willen," zegt Roel Janssen. De verwachting is dat de nieuwe huisjes veel duurder worden, maar vooral de eenvormigheid en het onpersoonlijke staat het paar tegen. Roel: "Deze plek heb ik naar mijn hand kunnen zetten. Dat nieuwe wordt heel glad." Joyce: "Het is straks alleen nog maar voor de rijken. Ik mis weleens een hart."

Stacaravans op Duinrand (foto: Omroep Zeeland)

"Het gevoel is zeer herkenbaar, maar voor het voortbestaan van een bedrijf is het soms noodzakelijk om rigoureuze stappen te nemen in plaats van elke keer kleine probleempjes op te lossen. Het valt niet te ontkennen dat dat soms vervelend is voor gasten. Die krijgen een ander product." Dat zegt Marieke Braber, afdelingsvoorzitter van de HISWA-RECRON Schouwen-Duiveland. Zij en haar man zijn eigenaar van Vakantiepark Zonnedorp in Renesse.

De ontwikkeling om duurdere huisjes neer te zetten speelt op meerdere vakantieparken en campings in Zeeland. De Vliedberg in Scharendijke en op Camping De Veerhoeve in Wolphaartsdijk zijn recente voorbeelden waar oud moest wijken voor nieuw en luxe.

Kustvisie

De afdelingsvoorzitter wijst erop dat de kosten voor recreatieondernemers de laatste jaren flink zijn gestegen. De toeristenbelasting en andere lasten die betaald moeten worden aan Rijk, gemeente en het waterschap zijn flink omhoog gegaan. "Voor elke euro die verblijfsgasten op het bedrijf besteden droeg de ondernemer vorig jaar circa 30 eurocent af," zegt Braber, die zich baseert op het onderzoek Stapeling van lasten voor recreatieondernemers, uitgevoerd door ZKA Strategy.

En dan is er nog de Kustvisie. Die wordt op Schouwen-Duiveland breed ondersteund, maar heeft wel gevolgen voor recreatieondernemers. "Als je als bedrijf wilt renoveren heb je je te houden aan de regels van de Kustvisie. Dan passen er veel minder vaste plaatsen op een oppervlakte dan nu. Je mag maar dertien procent van je totale terrein recreatief bebouwen. Daardoor wordt ook de prijs per plek aanzienlijk hoger."

Huisje op Duinrand dat tegen de vlakte moet (foto: Omroep Zeeland)

Marieke Braber hoopt dat ondernemers die willen vernieuwen zo netjes mogelijk omgaan met hun gasten. Je kunt bijvoorbeeld een deel vernieuwen en daarmee geld genereren voor behoud van de vaste doelgroep. "Maar erg zakelijk is dat eigenlijk niet," zegt ze, "de keus is uiteindelijk aan de ondernemer zelf."

'Van trainingsbroek tot Gaastrajas'

Braber denkt dat ondanks deze ontwikkeling er genoeg toeristische accommodaties op vakantieparken overblijven voor lagere en modale inkomens. "Er is op Schouwen-Duiveland zeker nog plaats voor de verschillende portemonnees. Bij de minicamping is nog voldoende ruimte." Voor HISWA-RECRON Schouwen-Duiveland is dat ook het streven. "Van de trainingsbroek tot de Gaastrajas zal ieder hier altijd zijn plekje vinden. Daar ben ik van overtuigd. Wij staan voor differentiatie in de recreatie en een gevarieerd aanbod."