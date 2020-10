Recordaantal nieuwe coronabesmettingen in Zeeland

(foto: Omroep Zeeland)

De meeste bevestigde besmettingen van de afgelopen 24 uur, elf in totaal, komen uit Goes. In de gemeente Tholen zijn acht besmettingen geteld, in Borsele en Vlissingen zes, Reimerswaal en Terneuzen vijf, Schouwen-Duiveland vier, Middelburg, Kapelle, Hulst en Veere drie. In Noord-Beveland en Sluis zijn geen besmettingen gemeld.

De tellingen van vandaag betreffen het aantal gevallen van 10.00 gisteren tot 10.00 uur vandaag. Er zijn in die periode geen mensen in het ziekenhuis opgenomen en er is ook niemand aan corona overleden.