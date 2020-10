Een goed slot op de deur is net zo belangrijk als een goede firewall

Veiligheidsconsulent Elias Niehot van de ANBO bezoekt ouderen op aanvraag. Goesenaar Koos in den Bosch nodigde hem uit en de inspectie begint meteen bij de voordeur. "Ik zie het al", zegt Niehot terwijl hij wijst op een kierstandhouder op de deur, "prachtig beveiligd!"

De veiligheidsconsulent ziet ook meteen een rookmelder in de gang hangen, een goed teken. Volgens Niehot is het belangrijk om eens goed op deze manier naar de veiligheid te kijken, simpelweg omdat mensen dat vaak zelf niet doen. "Denk aan uw eigen veiligheid. U moet zelf uw huis beveiligen en dat is heel simpel", vat Niehot samen.

Alles prima op orde

Na een korte rondgang door het huis blijkt dat In den Bosch het allemaal prima op orde heeft. De deuren zijn goed beveiligd, er zijn rookmelders aanwezig, hij kookt niet op gas en in zijn tuin staan geen grote bakken waarmee potentiële inbrekers zijn bovenverdieping kunnen bereiken. In den Bosch is blij dat zijn huis er zo goed voor staat: "Als je verbeterpuntjes zou krijgen, dan heb je toch ergens gefaald. Dus gelukkig dat het allemaal goedgekeurd is."

Ook online veilig

Omdat oplichting online een groeiend probleem is vraagt de ANBO daar ook aandacht voor. Hun tip is om nooit zomaar geld naar iemand over te maken als dat aan je wordt gevraagd. Je moet dan eerst checken of het bericht echt van die persoon komt, bijvoorbeeld door een vraag te stellen waar een oplichter nooit het antwoord op kan weten. Elias Niehot heeft ook op dit vlak een bruikbare tip:

De inspectie van zijn huis is voor In den Bosch een goede bevestiging dat hij weet hoe een huis veilig kan worden gemaakt. Hij gaat zich nu ook zelf inzetten als veiligheidsconsulent voor de ANBO en hoopt op veel aanvragen van geïnteresseerde ouderen. "Als ze dat willen, dan kom ik graag langs. Dan kan ik alles uitgebreid toelichten en mensen voorlichten."