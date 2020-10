Corona of niet, de natuur is altijd open gebleven

Oranjezon is een drukbezocht natuurgebied (foto: Hans Huvers)

De twee natuurliefhebbers schoven vanmiddag telefonisch aan in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer. Daarin vertelden ze dat populaire natuurgebieden de afgelopen tijd drukbezocht zijn. Oranjezon op Walcheren, bijvoorbeeld, trok deze zomer twee keer zoveel bezoekers dan normaal.

Verstoorde natuur

Ze zijn blij dat er volop genoten wordt van de natuur, maar de drukte kan ook nadelige gevolgen hebben. Begijn: "Tijdens de vorige lockdown was het broedseizoen gaande en mooi weer. Mensen gedroegen zich ongehoorzaam en klommen zelfs over hekken om in gebieden te komen waar ze niet mochten komen. Het gevaar is dan dat bepaalde vogelsoorten uit schrik hun nesten verlaten, waardoor de eieren koud worden en niet uitkomen."

Vandaar dat hij en zijn collega-boswachters extra controleerden. Op drukke momenten werden parkeerterreinen gemonitord en soms zelfs afgesloten.

Wandelen bij Boswachterij Westenschouwen (foto: Elize IJzenbrandt)

Volgens Vermin, terreinbeheerder bij het Zeeuws Landschap, is het daarom belangrijk dat andere, mooie natuurgebieden die minder bekend zijn onder de aandacht worden gebracht. "Zo kunnen we het aantal bezoekers tijdens drukke periodes spreiden."

Polders en dijken

Een nieuwe campagne van VVV Zeeland en natuurorganisaties moeten de verschillende Zeeuwse landschappen beter op de kaart zetten. Zo komt er meer aandacht voor de polder en de dijken. Begijn: "Eigenlijk hebben we niet zoveel bossen in Zeeland, de natuur in Zeeland is veel breder. Daarom is het mooi dat er meer aandacht voor de kleinere landschappen in Zeeland komt, die in deze tijd van het jaar prachtig zijn om te bezoeken."

Dat beaamt Vermin. Er zijn volgens hem nog zoveel pareltjes te ontdekken: "Ik ben nu ook beheerder op Sint Philipsland, daar heb ik zoveel moois ontdekt. Dan denk je dat je Zeeland kent, maar er is echt zoveel meer. Maar welk natuurgebied je ook bezoekt, je moet altijd respect houden voor de natuur. Want wij zijn slechts te gast."

Zeeuwse kamer over natuur