Toeristen en arbeidsmigranten moeten tekorten Terneuzen dekken

Hoewel de verhoging van de toeristenbelasting procentueel fors is, is een tarief van 1,60 per persoon per nacht niet exorbitant in vergelijking met andere gemeenten, stelt wethouder Frank van Hulle van Financiën. Met een tarief van 1,60 loopt Terneuzen volgens hem keurig in de pas.

Arbeidsmigranten

Een verhoging van de toeristenbelasting lijkt op het eerste gezicht niet veel zoden aan de dijk te zetten, omdat het toerisme in Terneuzen geen grote bedrijfstak is. Maar volgens Van Hulle gaat het niet alleen om toeristen, maar ook om arbeidsmigranten. Daar zijn er in de gemeente steeds meer van. "Het lijkt ons redelijk dat deze mensen, die als ze hier zijn ook van onze voorzieningen gebruik maken, daarvoor een kleine bijdrage betalen."

Terneuzen gaat de toeristenbelasting fors verhogen (foto: Omroep Zeeland)

Door een verhoging van de toeristenbelasting en door een incidentele, kleine greep uit de spaarpot, heeft de gemeente Terneuzen op deze manier de komende jaren en sluitende begroting. Toch maakt Van Hulle zich zorgen.

Corona

De wethouder noemt de kosten voor jeugd- en ouderenzorg, maar ook de gevolgen van corona de komende tijd en een mogelijke tweede lockdown, als die er komt. De gemeente heeft vier ton gereserveerd om de ergste nood in de gemeente te lenigen, maar Van Hulle weet niet of dat genoeg is. "Wat dat betreft durf ik op dit moment niet meer dan een week vooruit te kijken. Er komt veel op ons af."

Ondanks de zorgen over de gevolgen van corona en de kortingen op het Gemeentefonds, heeft de gemeente Terneuzen ook ambities. Zo moet er de komende jaren gekeken worden naar nieuwe huisvesting voor het Lodewijk College. "Dan hebben we het over een bedrag van vijftig miljoen euro. Het is natuurlijk de vraag of we dar financieel kunnen bolwerken. Dat hangt af van de komende paar jaar."