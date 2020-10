GGD wil aantal teststraten in Zeeland uitbreiden

Bord naar teststraat in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Wanneer de teststraat in Hulst open gaat, is nog niet bekend. De GGD heeft een locatie gevonden in Opslag 6, op het bedrijventerrein. De locatie wordt volgende week opgeleverd. "Maar dat betekent niet dat we dan gelijk operationeel zijn", vertelt Ilona Schinkelshoek van de GGD. "Er moet personeel gevonden worden, de locatie moet goed ingericht zijn en we zijn ook afhankelijk van de labcapaciteit."

"We maken nu gebruik van het lab van het Adrz, maar die zit wel aan z'n max." Daarom gaat de GGD gebruik maken van labcapaciteit in het buitenland. "Dus wanneer we in Hulst open kunnen, hangt ook af van wanneer het buitenlandse lab gereed is." Zo moeten de systemen van dat laboratorium aangepast worden op het Nederlandse programma en moet er natuurlijk ook vervoer worden geregeld om de Nederlandse samples daar naar toe te brengen.

De GGD vermoedt daarom nog zeker een paar weken nodig te hebben voor er mensen in de straat in Hulst kunnen worden getest.

Nu vijf testlocaties

De teststraat in Hulst zou de zesde testlocatie in Zeeland zijn. Eerder deze week werd een testlocatie aan de andere kant van Zeeuws-Vlaanderen geopend, in Oostburg. Verder kunnen mensen terecht in Terneuzen, Vlissingen, Goes en Zierikzee.