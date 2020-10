Glenn in Mexico kreeg het nog maar eens te horen: 'No era penal'

De dagaanbieding gisteren in de foodtruck van Gleen van Damme (foto: Glenn van Damme)

Glenn van Dammme uit Aardenburg gebruikte de wedstrijd zelfs voor een aanbieding in zijn foodtruck in Mexico-Stad. Twee koffie voor de prijs van één als Mexico zou winnen en dezelfde deal, maar dan bij snacks en bitterballen, als Nederland zou winnen.

Maar dat was zo'n beetje het spannendst rondom de wedstrijd, want verder was het niks, zegt Glenn resoluut. "Het was voor niemand een felicitatie waard. Het deed pijn aan de ogen. Zonde van je tijd om te kijken." En de wedstrijd leefde volgens hem toch al niet zo. "Het ging ook om niks.

Strafschop

Maar dat is niet helemaal waar, want op de Mexicaanse tv ging het vooral over het onrecht dat Mexico is aangedaan in 2014, in de achtste finale van het WK voetbal in Brazilië. Nederland maakte in de 88e minuut de gelijkmaker (1-1) en kreeg ver in blessuretijd een strafschop na een vrij theatrale val van Arjen Robben in het strafschopgebied. Een buitenkansje voor Klaas-Jan Huntelaar die Nederland vanaf elf meter de kwartfinale inschoot.

De Mexicaan José Luis Mercado twitterde honderden dagen vrijwel dagelijks 'no era penal'; 'het was geen penalty' en werd daarmee ook wereldberoemd. Voor de zekerheid had Glenn bij zijn aanbieding maar gezet dat ze niet bij hem konden reclameren over onterecht gegeven strafschoppen. Dat gebeurde zeker niet over de strafschop die Mexico gisteren kreeg.

Glenn van Damme uit Aardenburg ging een kleine drie jaar geleden naar Mexico als startpunt voor een flinke reis. Hij is er nog steeds. Samen met zijn Mexicaanse vriendin verkoopt hij met de foodtruck La Pofferia poffertjes en andere snacks in Mexico-Stad.

Overigens was het voor hem geen probleem om te laten zien dat hij voor Nederland is. Ook zijn Mexicaanse vriendin heeft daar geen problemen mee. "Rivaliteit speelt hier niet zo. Daar wordt wel oké mee omgegaan. Het is niet zo'n probleem als in Nederland. Niet zo fel. Maar ze hebben wel veel passie, voor hun land en hun club."

Glenn van Damme in gesprek met presentator Michiel van der Velde