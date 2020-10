Goedemorgen! We gaan met de regenboogvlag en friet richting het weekend

In Goes gaat de vlag straks al in top bij het Stadskantoor. Maar er is natuurlijk meer nieuws.

Friet van sporthal de Zwake voor bewoners Zwake (foto: Omroep Zeeland)

Bewoners van woonzorgcentrum de Zwake in 's-Gravenpolderder werden gisteravond getrakteerd op friet. Medewerkers van sporthal de Zwake hadden dat voor de ouderen gebakken in het kader van de Week van de Eenzaamheid.

In normale tijden is er iedere week een frietavond in de sporthal, maar door de coronamaatregelen kan deze wekelijkse frietavond niet in de sporthal gehouden worden. De ouderen hadden hun frietjes gemist, lieten ze weten.

Pabo-student Sophie Abrosini voor de klas (foto: Omroep Zeeland)

We nemen vandaag een kijkje op Kindcentrum de Oude Vaart in Terneuzen. Daar staan studenten van de lerarenopleiding van de HZ University of Applied Sciences voor de klas.

Om de opleiding praktijkgerichter te maken en om het lerarentekort aan te pakken heeft de HZ ervoor gekozen de studenten niet één maar twee dagen stage te laten lopen. De HZ hoopt hiermee ook dat er minder studenten vervroegd stoppen met de opleiding.

Atlete Monique Verschuure vertelt over corona (foto: Omroep Zeeland)

En van atlete Monique Verschuure (40) horen we de gevolgen van haar coronabesmetting. Ze liep de besmetting in maart op, maar is nog altijd niet hersteld. Het werk staat op een laag pitje en hardlopen gaat heel erg moeizaam.

De vrouw die in 2018 nog als tweede vrouw over de finish van de Kustmarathon kwam, vraagt zich zelfs af of ze ooit wel weer terugkomt op haar oude niveau.

De paraplu zal ook vandaag mee naar buiten moeten (foto: Ria Brasser)

Het weer

Opnieuw een licht wisselvallige dag met in de ochtend vrij veel wolkenvelden. Vanmiddag klaart het wat meer op. Lokaal valt er nog wel een enkele bui, maar op de meeste plekken blijft het droog. In de avond is er meer kans op buien.

We beginnen de dag op een graad of 11, vanmiddag loopt de temperatuur op tot zo'n 15 graden. Er staat een zwakke tot matige veranderlijke wind, in de avond kan de wind vrij krachtig uit het westen komen.