Paula Schot eerste vrouwelijke wethouder voor de SGP

De uit Zierikzee afkomstige Schot volgt oud-wethouder Cees van den Bos op, die nu burgemeester van Urk is. Toen Schot hoorde dat hij zou vertrekken, heeft ze meteen de telefoon gepakt. "Ik had al langer interesse in zo'n functie. Ik heb meteen de fractievoorzitter gebeld en gezegd dat ik interesse had."

Schot is 27 jaar en woont nu nog met haar man en kinderen in Gouda. Daar maakt ze deel uit van de SGP-steunfractie in de gemeenteraad.

Lijsttrekker in Amsterdam

In 2018 was Schot nog lijsttrekker voor de SGP in Amsterdam. Het was destijds de eerste keer dat de partij meedeed aan de gemeenteraadsverkiezingen in de hoofdstad. Zonder succes.

Voor de gereformeerde partij is deze stap bijzonder te noemen. Veel leden van de SGP vinden dat een vrouwelijke bestuurder nog steeds niet kan, vanwege hun religie.

'Ik wil gewoon lekker aan de slag'

Toch hoopt ze dat het in de toekomst niet alleen over haar 'vrouw zijn' gaat. "Vandaag mag het erover gaan, maar daarna wil ik gewoon lekker aan de slag. Voor mij maakt het niet uit dat ik een vrouw ben of niet."

Ze merkt ook dat de partij steeds meer openstaat voor vrouwen. In 2014 werd de Vlissingse Lilian Janse raadslid voor de SGP. Daarvoor accepteerde de partij alleen vrouwen in de politiek die achter de schermen.

Schot: "Binnen de partij zijn daar meerdere stromingen in. De ene groep vindt het nog steeds niet kunnen, de andere heeft er geen problemen mee. In mijn eigen omgeving krijg ik alleen maar positieve reacties."

Sociaal domein en onderwijs

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Schot de taken van haar voorganger overneemt, onder meer de portefeuilles sociaal domein en onderwijs. Paula Schot wordt naar verwachting eind oktober geïnstalleerd als wethouder. Ze is nog op zoek naar een woning op Schouwen-Duiveland.

