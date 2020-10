Hoe corona erin hakt bij atlete Monique Verschuure

Het begon bij Verschuure allemaal eind maart toen ze wakker werd en wat verkouden was en hoofdpijn had. Dat werd wat minder, maar toen ze een aantal dagen later ging hardlopen, was de reactie van haar lijf heftig. "Het sloeg telkens op mijn luchtwegen. Uiteindelijk ben ik bij een cardioloog terechtgekomen en die zei dat het waarschijnlijk corona was", zegt Verschuure.

'Sporten mis ik vreselijk'

Nu, een half jaar verder, durft ze voorzichtig te zeggen dat het een beetje beter gaat. Verschuure: "Het gaat echt heel langzaam vooruit en ik probeer het sporten weer op te pakken, want dat mis ik echt vreselijk. Toch heb ik nog af en toe na het hardlopen druk op m'n borst of zelfs verhoging."

Daarnaast is ze eigenaresse van een restaurant in Yerseke en door een terugval moet ze dat ook op een laag pitje zetten. "Het is natuurlijk niet verstandig om tien uur op een dag te werken, maar het restaurant is in de coronatijd al gesloten geweest natuurlijk. Nu moest er toch weer wat verdiend gaan worden", stelt Verschuure.

Toch ga ik er nog steeds vanuit dat ik minstens zo sterk terugkom" Monique Verschuure, hardloopster

Verschuure heeft nog een lange weg te gaan om weer op het niveau te komen als hardloopster. Of dat überhaupt gaat lukken vraagt ze zich af. Het maakt haar soms een beetje angstig. "Het is allemaal zo onzeker. Niemand kan er echt wat zinnigs over zeggen en je weet niet of je ooit helemaal zult herstellen. Toch ga ik er nog steeds vanuit dat ik minstens zo sterk terugkom."

'Kustmarathon winnen'

Verschuure werd in 2018 tweede bij de Kustmarathon, maar voorlopig zal ze zulke prestaties nog even in de ijskast moeten zetten. Toch heeft ze, ook in deze moeilijke tijd, nog één grote ambitie: "De Kustmarathon winnen blijft zeker een grote droom".