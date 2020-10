Weer inbraken bij bedrijfspanden: dit keer in Axel, Tholen en Heinkenszand

Opnieuw inbraken bij bedrijven: dit keer in Tholen en Axel (foto: ANP)

De politie doet nog onderzoek naar een inbraak gisteravond op een bedrijventerrein in Tholen. Volgens Thoolse wijkagenten vond de inbraak rond 21.40 uur plaats bij een pand op de Energieweg. Of er iets is meegenomen, is nog niet bekend. De politie is op zoek naar getuigen en vraagt omliggende bedrijven camerabeelden te delen.

Diensthond

Ook in Axel werd een inbraakpoging gedaan. Een pand op het bedrijventerrein Drieschouwen was rond 1.00 uur de klos. De politie zette een diensthond in om verdachten op te sporen, maar die werden niet aangetroffen. In Heinkenszand vond de inbraak plaats in een bedrijfspand aan de Guldenroedestraat.

Inbrekers slaan toe in Kapelle, Biezelinge en Schore (foto: Politieteam Oosterscheldebekken)

Woensdag deed de politie nog een oproep om verdachte situaties te melden, na inbraken bij bedrijven, sportkantines en loodsen in Goes, Rilland, Kapelle, Schore, Heinkenszand, Yerseke en Renesse.

Veel schade

Bij die inbraken werd veelal geld, gereedschap en computerapparatuur buitgemaakt. Ook hebben de bedrijven duizenden euro's schade opgelopen, omdat er op een grove manier werd ingebroken.

