Ziekenhuizen: 'We kijken nu per dag of de gewone zorg door kan gaan'

Cohortafdeling in het ziekenhuis. (foto: ANP)

"Vooral de situatie in de Randstad is nijpend. Dus daarom wordt nu elke dag opnieuw de afweging gemaakt", zegt Ilona Wielemaker van ziekenhuis Adrz.

Adrz is sinds 2017 onderdeel van het Erasmus MC in Rotterdam. In Goes liggen nu dertien patiënten met een coronabesmetting, twee van hen liggen op de Intensive Care (IC). Van de dertien patiënten komen er acht uit Zuid-Holland.

Relatief veel van buiten Zeeland

Ook in ZorgSaam in Terneuzen gaan alle geplande afspraken en operaties door. Daar wordt nu voor negen coronapatiënten gezorgd, twee van hen liggen op de IC.

ZorgSaam heeft relatief veel patiënten van buiten Zeeuws-Vlaanderen: twee komen er uit de regio, zeven heeft het ziekenhuis van elders overgenomen.

Landelijk al minder 'gewone' zorg

In Noord-Holland, Flevoland, Noord-Brabant en Groningen is de reguliere zorg al langer voor een deel afgeschaald. Sinds half deze week geldt dat ook voor het UMC Utrecht en ziekenhuizen in de regio van Rotterdam. Er liggen nu door heel het land 1.070 coronapatiënten in het ziekenhuis.