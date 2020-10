Meulmeester gepasseerd bij GOES; Lentink krijgt de voorkeur

Brian Meulmeester zit tegen SteDoCo op de bank (foto: Orange Pictures)

"Ik vind Matthew op dit moment beter dan Brian", zo legt GOES-trainer Kevin Hollander uit. Lentink stond dit seizoen, volgens afspraak, op het doel tijdens de bekerwedstrijden tegen Sportlust'46 en ODIN'59.

Boos en teleurgesteld

Meulmeester kreeg in de competitie in eerste instantie de voorkeur, maar na vier wedstrijden wordt hij gepasseerd.

"Brian was boos en teleurgesteld en wilde uitleg", zegt Hollander. "En die heb ik hem gegeven. Ik vind dat er meer rust over de groep is met Matthew op het doel en hij houdt zijn verdediging ver van het doel weg. Ook dat vind ik belangrijk."

Stijgende lijn

GOES werd dinsdag uitgeschakeld in de KNVB Beker en heeft dit seizoen in de competitie nog geen punt gehaald. Toch ziet Hollander een stijgende lijn. "We kruipen langzaam uit ons schulp. De eerste wedstrijden verloren we kansloos. Tegen Sparta Nijkerk stond het verdedigend goed. En ODIN'59 kreeg dinsdag ook geen echte uitgespeelde kansen."

Daarnaast is de speelwijze aangepast. GOES speelt nu met twee in plaats van drie aanvallers. "De groep vindt deze speelwijze fijn."

(foto: Omroep Zeeland)

Tegen SteDoCo ontbreken Sven Mbikulu en Siebe Schets, die allebei een hamstringblessure hebben.

Boetekleed

Mbikulu viel tegen ODIN'59 nog in, maar werd even later al weer naar de kant gehaald door Hollander. "Hier trek ik het boetekleed aan. In het heetst van de strijd moest ik wisselen, maar ik heb te snel een keuze gemaakt om Sven erin te zetten."

Hollander heeft met Mbikulu de afspraak gemaakt dat hij eerst weer helemaal fit moet worden. Die afspraak is eerder met Siebe Schets gemaakt. Het duo is er tegen SteDoCo dus niet bij.