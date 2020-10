Provincie verwacht aanpak vervuilde zeedijk Perkpolder

Containerschip vaart voorbij Perkpolder (foto: Omroep Zeeland)

Het is nog niet duidelijk welke maatregelen Rijkswaterstaat gaat nemen. In het meest extreme geval wordt de hele dijk afgegraven. Provinciebestuurder Anita Pijpelink wil daar niet op vooruit lopen: "Rijkswaterstaat moet daarin een beslissing nemen. Wij zien erop toe dat ze de juiste keuze maken. Er zijn gradaties in maatregelen. Je kunt bijvoorbeeld schotten plaatsen. In het uiterste geval heb je het over het afgraven van de dijk. Maar laten we daar niet te snel van uitgaan."

Regelmatig overleg

De provinciebestuurder zegt goed op de hoogte te worden gehouden door Rijkswaterstaat. "Er is regelmatig overleg, ook met de gemeente Hulst en het waterschap. We vinden dit heel belangrijk. Veiligheid van de leefomgeving staat met stip op één."

Tijdens de Statencommissie Ruimte bleek dat Zeeuwse politici veel vragen hebben over de dijk. Aanleiding voor die onrust is een onderzoeksrapport van ingenieursbureau Tauw uit Deventer. Dat rapport, dat werd gemaakt in opdracht van de provincie, kwam pas boven water na een WOB-verzoek van een stichting en werd eerst niet gedeeld met de Zeeuwse Statenleden. Gezien de gevoeligheid van het onderwerp had dat anders gemoeten, geeft Pijpelink nu toe: "We hadden dit rapport toen natuurlijk ook even naar Provinciale Staten moeten sturen. Dat hebben we alsnog gedaan."

De Statenleden moeten nog even geduld hebben tot de volgende commissievergadering eind november.

