Zeeuwse pabostudenten krijgen dubbele aantal stagedagen in de praktijk

De HZ University of Applied Sciences wilde de lerarenopleiding praktijkgerichter maken, onder meer om het lerarentekort aan te pakken. "De opleiding sluit zo meer aan op de praktijk, omdat scholen voor een deel de toekomstige leerkrachten mee opleiden. We hopen ook dat studenten, door ze meer op de scholen te laten werken, minder uitstromen. Ze hebben veel sneller een beter beeld van hun toekomstige baan", zegt opleidingscoördinator Rinke Dellebeke. Verder hoopt de HZ dat de studie zo extra aantrekkelijk wordt voor nieuwe studenten.

Pabo na opleiding onderwijsassistent

De 20-jarige Sophie Ambrosini heeft voor de pabo de opleiding tot onderwijsassistent gevolgd. "Vanaf kleins af aan wist ik al dat ik het onderwijs in wilde. Mijn moeder staat voor de klas en mijn zussen ook. Na mijn vorige opleiding wilde ik graag ook nog de pabo doen, zodat ik echt als juf voor de klas kan komen."

Maandag en dinsdag op de basisschool

Ze loopt op maandag en dinsdag stage bij Kindcentrum de Oude Vaart in Terneuzen. "Ik vind het een goede zet van de HZ om ons twee dagen in de praktijk aan het werk te laten. Je bouwt zo veel beter een band op met de kinderen in de klas. Je kunt ook gelijk in de praktijk brengen wat je op school leert."



Haar klasgenoot Isabella Moorthamer beaamt dat. "Je leert het vak niet door naar een leraar op de HZ te luisteren. Dat leer je door met kinderen om te gaan en die zijn er op de hogeschool niet."

Pabo-student Sophie leest een prentenboek voor aan 'haar' groep 3 (foto: Omroep Zeeland)

Op dit moment volgen 122 studenten de lerarenopleiding in Vlissingen. Dat is anderhalf keer zo veel als vorig jaar. Voor al die studenten moest een stageplek bij de Zeeuwse basisscholen gevonden worden. "Dat was wel een uitdaging, maar uiteindelijk is dat redelijk snel gelukt. Scholen zijn blij met dit nieuwe concept, omdat praktijk en theorie zo beter op elkaar aansluiten", zegt Dellebeke.

Ook theorieles in de praktijk

Nieuw dit jaar is ook dat een deel van de theorie op de basisschool gegeven wordt. Elke maandagmiddag zit een schoolopleider samen met een groep studenten. "Ze kunnen bij mij terecht voor vragen, maar we werken ook samen aan opdrachten. Het mooie is ook dat ze dat samen met klasgenoten doen", vertelt Dounia Dees, een van de schoolopleiders. De studenten zijn blij met deze ondersteuning en vinden het fijn dat ze ook bij elkaar terecht kunnen met stagevragen.

Niet meer achterin de klas

De schoolopleider merkt direct al verschil met de eerstejaarsstudenten van vorig jaar. "Je merkt dat deze studenten echt al een stap verder zijn. Nu zijn het aankomende leerkrachten. Ze worden in de klas al heel nauw betrokken bij het leerproces van de kinderen. Dat is wel de grootste meerwaarde vind ik, want voorheen zat een eerstejaarsstudent in deze periode van het schooljaar nog achterin de klas."