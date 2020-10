Rose Leigh wil een positieve boodschap meegeven

De tekst van het nummer is mede geïnspireerd door de (corona)tijden waarin we leven. Rose: "Soms zit het leven niet mee en moet je even een stap terug doen. Het is belangrijk om positief te blijven. Alles wat je nodig hebt, zit in jezelf."

Ook voor Rose Leigh zette corona een tijdelijke streep door haar dromen: "De droom die ik moeilijker kan volgen, is het maken van live-muziek. Dat is iets wat ik leuk vind om te doen met mijn band. Dat is nu minder goed mogelijk."

Met 'Waarheid' wil Rose Leigh mensen inspireren: "Ik wil met mijn muziek zo veel mogelijk mensen bereiken. Ik vind het belangrijk om mijn ervaringen door te geven, om mensen een positieve boodschap mee te geven in deze tijd."

In het verleden zong Rose Leigh wel in het Engels, nu lijkt het Nederlands voor haar een vanzelfsprekende keuze: "Ik schrijf veel makkelijker in het Nederlands en ik vind het ook lekkerder zingen."