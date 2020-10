Aantal nieuwe coronabesmettingen opnieuw boven de vijftig

Impressie van het coronavirus Covid-19 (foto: Omroep Zeeland)

De toename is in Hulst het grootst met acht nieuwe bevestigde besmettingen. In Goes en Schouwen-Duiveland kwamen er zes nieuwe besmettingen bij. Middelburg, Reimerswaal, Terneuzen en Tholen volgen met vijf besmettingen. Vlissingen telde vier nieuwe besmettingen, Borsele en Kapelle drie, Noord-Beveland twee en Veere één. In Sluis werden geen nieuwe besmettingen gemeld.

Deze cijfers zijn afkomstig van de Corona Locator, die zich op zijn beurt baseert op de cijfer van het RIVM. Het gaat om de meldingen van 10.00 uur gisteren tot 10.00 uur vandaag. Er zijn in die periode geen Zeeuwen met Covid-19-klachten in het ziekenhuis opgenomen en er is ook niemand in onze provincie aan besmetting met het coronavirus overleden.

Voortschrijdende week

In onderstaande grafiek wordt de 'voortschrijdende week' voor de diverse Zeeuwse regio's getoond. Per dag is berekend hoeveel nieuwe besmettingen zich in totaal voordeden in de afgelopen zeven dagen. Een dergelijke curve laat zien of een ontwikkeling standhoudt of niet.

Hoewel de toename in de gemeente Hulst het grootst is, stijgt de lijn van de voortschrijdende week van de Bevelanden (Noord- en Zuid-Beveland) in de bovenstaande grafiek op dit moment flink boven die van de andere regio's uit. Daarmee zet die regio de scherp stijgende lijn van de afgelopen dagen voort.

Nieuw landelijk dagrecord

Landelijk zijn er 5.983 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat is een nieuw dagrecord. Het oude record, van gisteren, heeft dus maar één dag standgehouden. Het RIVM ontving gisteren 5.829 meldingen van positieve tests.

In 24 uur tijd werden in heel het land 69 patiënten opgenomen in het ziekenhuis met Covid-19-klachten. Het aantal sterfgevallen door het coronavirus steeg landelijk in die periode met veertien.