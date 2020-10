Gouden Jirizaag voor wandelvrijwilliger Arthur Stijns

Arthur Stijns wordt door de burgemeester van Kapelle verrast met de Gouden Jirizaag 2020 (foto: SLZ)

"Het was een hele verrassing", vertelt Stijns na afloop. Stijns zette zich jarenlang in voor het wandelnetwerk in de Zak van Zuid-Beveland. Hij was betrokken bij de aanleg van nieuwe routes, het onderhouden van het bestaande netwerk en coördineerde andere vrijwilligers. "Arthur is sterk in denkwerk én praktisch inzicht, tot en met uitvoering in detail", zegt SLZ.

Nietsvermoedend het doek wegtrekken

"Dankzij Arthur's inspanningen zijn alle bankjes en picknicktafels grondig aangepakt, zodat de levensduur met flink wat jaren is verlengd." Ook bij het vandaag officieel geopende ommetje Wemeldinge was hij betrokken.

Wat is een jirizaag? Een jirizaag is een gebogen trekzaag die ideaal is voor het knotten van wilgen,. De zaag is grof getand en heel geschikt om takken die dicht op elkaar staan door te zagen.

Nietsvermoedend liep hij dan ook naar voren om het doek van het bord te trekken. De Gouden Jirizaag die hij voor zijn verdiensten kreeg, krijgt een mooi plekje aan de muur. "We maken maar weinig gebruik van zo'n jirizaag, het is echt een symbool van SLZ." Inmiddels doet Stijns het als vrijwilliger iets rustiger aan, maar hij kijkt met veel plezier terug op de afgelopen tien jaar: "Het is zinvol, goede tijdsbesteding."

Arthur Stijns met zijn vrouw (foto: SLZ)

Nu heeft Stijns weer wat meer tijd voor zijn eigen tuin, al heeft die niet geleden onder zijn vrijwilligerswerk de afgelopen jaren. "De tuin staat er uitstekend bij. Mijn vrouw heeft groene vingers, dus die houdt zich meer met die tuin bezig." Hij lacht. "Ik mag het gras maaien."