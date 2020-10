Connexxion wil Zeeuwse buslijnen en haltes schrappen door coronacrisis

(foto: Omroep Zeeland)

Provinciebestuurder Harry van der Maas gaat in onderhandeling met vervoerder Connexxion over een nieuwe dienstregeling. Het vervoersbedrijf verwacht door de coronacrisis blijvend minder passagiers. Mensen hebben alternatieven gevonden voor het openbaar vervoer, zoals de elektrische fiets, de speed pedelec (een snelle elektrische fiets) of een extra auto.

Daarom moet er vrijwel zeker gesneden worden in het bestaande aanbod aan openbaar vervoer in Zeeland. "Ik wil daar niet op vooruit lopen. We gaan in gesprek met Connexxion over hoe we dat op een fatsoenlijke en goede manier gaan regelen in Zeeland", zegt Van der Maas. "Maar ik kan me voorstellen dat Connexxion een voorstel zal doen om hier en daar een bus minder te laten rijden. Ik wil in ieder geval voorkomen dat mensen geen gebruik meer kunnen maken van het openbaar vervoer."

Geen garanties

Toch kan Van der Maas niet garanderen dat er geen buslijnen en haltes zullen worden opgeheven. "Ik heb net in de Statencommissie Economie gezegd dat ik een ander antwoord zou willen geven, maar ik heb het eerlijke antwoord gegeven: ik kan het niet garanderen. Mijn inzet wordt: zo min mogelijk versoberen."

Connexxion krijgt net als andere vervoerders een zogeheten beschikbaarheidsvergoeding van het Rijk. Die houdt in dat 93 procent van de gederfde inkomsten worden vergoed, voor 7 procent geldt het ondernemersrisico van de vervoerder. De regeling geldt tot 1 juli volgend jaar. Van der Maas is blij met de vergoeding uit Den Haag, omdat tot die tijd geen forse wijzigingen nodig zijn in het openbaar vervoer.

Scherp toezicht

Over de nieuwe dienstregeling wil de provinciebestuurder volgende maand een akkoord bereiken met Connexxion. Hij zegt er 'scherp op toe te zien' dat de vervoerder de coronacrisis niet misbruikt om buslijnen die voor maart van dit jaar toch al onrendabel waren weg te saneren.

Van der Maas wil de nieuwe dienstregeling in februari volgend jaar in laten gaan.