'Ik denk niet dat we na 26 duels bovenaan staan, maar voor nu is het prachtig!'

Verder krijgt je per klasse een overzicht van de wedstrijden die gespeeld worden.

Mario de Fouw, trainer van Clinge (foto: Mario de Fouw / Omroep Zeeland)

Derde Divisie A zaterdag

GOES ontvangt SteDoCo uit Hoornaar. Beide ploegen speelden eerder één keer tegen elkaar. Dat was vorig seizoen toen SteDoCo met 0-1 won op Het Schenge door een treffer van Kyle Doesburg, nu spits bij Hoek.

Hoek gaat in Woerden op bezoek bij promovendus Sportlust'46, dat eerder dit seizoen met 1-0 verloor van GOES in de eerste kwalificatieronde van de KNVB Beker.

Hoek heeft dit seizoen nog maar één officiële wedstrijd gewonnen. Dat was twee weken geleden tegen ACV. Trainer Lieven Gevaert slaagt er nog niet in om Hoek aan veel overwinningen te helpen.

Zijn winstpercentage is dan ook erg laag, gerekend vanaf het moment dat hij vorig seizoen instapte bij de club: 36,7%. Van de laatste vier trainers heeft hij het laagste winstpercentage. Zie tabel.

Winstpercentage

trainer % duels winst Dennis de Nooijer 55,6% 18 10 Hugo Vandenheede 50,0% 20 10 Jannes Tant 49,5% 97 48 Lieven Gevaert 36,7% 30 11

In dit overzicht is David Destorme niet meegenomen. De Belgische trainer leidde Hoek slechts één wedstrijd (gewonnen bekerduel tegen TOP).

In de Derde Divisie zijn drie duels afgelast vanwege corona.

(foto: Omroep Zeeland)

1e klasse B zaterdag

Terneuzense Boys speelt tegen Oranje Wit, dat ook één punt uit twee duels heeft. Vorig seizoen leverde het onderlinge duel in Dordrecht maar liefst negen doelpunten op: 5-4 werd het voor Oranje Wit.

Kloetinge komt niet in actie. Het duel tegen XerxesDZB is uitgesteld.

(foto: Omroep Zeeland)

2e klasse E zaterdag

Koploper Yerseke treft Walcheren. De laatste nederlaag van Yerseke op Sportpark Cleijn Moerken was op 23 november 2019, toen SSV'65 met 0-2 won. Daarna speelde Yerseke voor de districtsbeker en competitie nog zes thuiswedstrijden. Goed voor vijf zeges en één gelijkspel.

De bezoekers uit Vlissingen presteren in uitwedstrijden nog niet goed. De laatste zege in de competitie is van 20 april 2019 toen in en van Kapelle werd gewonnen met 1-2. De volgende negen wedstrijden leverden geen overwinning op.

(foto: Omroep Zeeland)

3e klasse A zaterdag

De zaterdagtak van GOES staat er nog niet goed voor. De formatie van trainer Pearl Doesburg staat laatste en heeft tot nu toe slechts één doelpunt gescoord in de competitie. Zaterdag komt Veere naar Sportpark Het Schenge.

Bijna een jaar geleden (26 oktober 2019) won GOES voor het laatst op eigen veld. Dat was destijds tegen Zaamslag (3-2).

(foto: Omroep Zeeland)

3e klasse B zaterdag

NOAD'67 kent geen goede start van de competitie. De ploeg uit Sint-Philipsland staat puntloos laatste; heeft nog niet gescoord en krijgt gemiddeld vijf goals per duel tegen. Geen beste cijfers. Het is hopen op betere tijden voor trainer Perry Snoep en zijn mannen.

(foto: Omroep Zeeland)

4e klasse A zaterdag

Koploper VC Vlissingen neemt het aan de Irislaan op tegen Jong Ambon uit Middelburg, dat tiende staat.

Vlissingen is thuis moeilijk te kloppen. Trainer Thomas Ragut en zijn mannen hebben de laatste elf duels op eigen veld gewonnen. De laatste thuisnederlaag is uit het seizoen 2018-2019, toen FC Dauwendaele met 0-2 won aan de Irislaan, destijds in 3e klasse A.

Terwijl Jong Ambon op vreemde bodem maar moeilijk tot winnen komt. Dat was bijna een jaar geleden voor het laatst: Schoondijke - Jong Ambon 0-6 (19 oktober).

(foto: Omroep Zeeland)

4e klasse B zaterdag

Rillandia is de hoogst geklasseerde ploeg in de 4e klasse B en speelt zaterdag tegen SPS uit Poortvliet. De laatste onderlinge ontmoeting eindigde op 25 mei 2019 onbeslist: 2-2.

(foto: Omroep Zeeland)

3e klasse A zondag

Met negen punten uit drie duels is Clinge een van de twee koplopers in de 3e klasse A.

Trainer Mario de Fouw (38) heeft dit seizoen alle officiële wedstrijden met Clinge gewonnen en is daarmee één van de drie trainers in Zeeland die alle wedstrijden nog gewonnen heeft in competitie en beker. Steve Kesteleyn (Hoofdplaat) en Giovanni Siereveld (Luctor Heinkenszand) zijn de andere twee.

Een groot contrast met de prestaties van De Fouw uit zijn periode bij Biervliet, waar hij twee seizoenen trainer was. Bij Biervliet kwam De Fouw in 46 officiële duels tot slechts tien overwinningen.

Trainersloopbaan De Fouw

seizoenen club D W G V 2018-2020 Biervliet 46 10 6 30 2020-2021 Clinge 5 5 0 0

Mario de Fouw, trainer van Clinge (foto: Mario de Fouw)

"Ik denk niet dat we na 26 duels nog bovenaan staan, maar voor nu is het prachtig!", zegt De Fouw. "Dit is echt een vriendenploeg waar moeilijk van te winnen is", zo verklaart hij de huidige stand op de ranglijst.

Ik denk niet dat we na 26 duels nog bovenaan staan, maar voor nu is het prachtig

Zondag speelt Clinge tegen Sprundel. Op 12 mei 2019 verloor Clinge voor het laatst op eigen veld (1-4 tegen Terneuzen). Daarna speelde Clinge twaalf duels op eigen terrein. Dat leverde tien overwinningen en twee gelijke spelen op.

(foto: Omroep Zeeland)

4e klasse A zondag

Koploper Hoofdplaat speelt het uitduel tegen Oostburg. Beide ploegen hebben, samen met RIA Westdorpe en Hontenisse, nog geen punten verspeeld in de competitie.

(foto: Omroep Zeeland)

