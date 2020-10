Ostrea Lyceum stelt dragen van mondkapje tóch verplicht

Ostrea Lyceum in Goes (foto: Architectenburo 37B)

Zowel ouders van leerlingen als de medewerkers van de Goese middelbare school zouden om de mondkapjesplicht gevraagd hebben. "Zij hebben tegen ons gezegd: maak het verplicht, dan is het voor iedereen duidelijk", zegt Christine Akkerman van het Ostrea Lyceum.

'Handhaven advies ging erg moeizaam'

Volgens Akkermans ging het handhaven van het dringende advies om mondkapjes te gebruiken 'erg moeizaam'. "We moesten de leerlingen er echt op wijzen. En dan keken ze naar elkaar en werd er gezegd: ja maar die doet het ook niet. Daarom hebben we overlegd om te kijken hoe we dit beter konden organiseren en daar is dit besluit uitgekomen."

Wanneer de mondkapjesplicht op de Goese school ingaat, moeten leerlingen én medewerkers hun gezicht bedekken in de aula, mediatheek, gangen en personeelsruimten. De medezeggenschapsraad heeft volgens de school al ingestemd met de mondkapjesplicht.

Voor of na de herfstvakantie

Het is nog niet bekend wanneer de mondkapjesplicht ingaat. "Daarvoor moet nog een datum worden gekozen." Het is ook nog onduidelijk of dat voor of na de herfstvakantie gebeurt.

Op de Zeeuws-Vlaamse middelbare scholen geldt al langer een mondkapjesplicht. Alle andere Zeeuwse scholen hielden het tot nu toe nog bij een dringend advies.

