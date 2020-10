Op deze plekken kapt én plant het waterschap binnenkort bomen

(foto: Anne-Marie van Iersel)

"Snoeien is groeien", zegt een woordvoerder over die bospercelen. Slechte bomen worden de komende maanden verwijderd en bosschages flink gesnoeid, zodat ze weer ruimte hebben om te groeien. Op zes van de zeven plekken worden ook weer bomen teruggeplant. Alleen in de Schuddebochtweg in Zaamslag, waar dertien populieren gekapt worden, staan nieuwe bomen niet op de planning.

Waar worden bomen en struiken weggehaald/bijgeplant de komende tijd?

Locatie aantal bomen weg aantal bomen terug Aardenburg, Bewester Eede - 155 Axel, Kijkuit 93 74 Biggekerke, bosje Noordweg 10 30 Biggekerke, Hogelandseweg - 37 Griete, Paardendijk 31 20 Grijpskerke, Meinersweg (kapel v. Hoogelande) 7 5 Grijpskerke, bosje Meinersweg 5 30 Kats, Katse Groeneweg - 54 Oostkapelle, Dunoweg - 25 Retranchement, Braamdijk - 36 Schoondijke, Tragel Oost - 37 Spui, Graaf Jansdijk/Mariaweg 85 85 Terneuzen, Reuzenhoeksedijk 148 124 Vogelwaarde, Rummersdijk - 129 Zaamslag, Schuddebochtweg 13 -

Het rooien van oude en zieke beplanting is in de eerste plaats nodig vanwege de verkeersveiligheid, zegt het waterschap. Zo goed als alle beplanting van het waterschap staat langs wegen in de polder. Vallende takken of omvallende bomen kunnen leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties. Daarnaast is het rooien nodig om het landschapsbeeld te verjongen en te vernieuwen.

Vier soorten bomen geplant

Qua terug te planten bomen kan het waterschap kiezen uit de veldesdoorn, populier, wilg en linde. Deze soorten zijn kenmerkend voor het Zeeuwse landschap. De populier was na de Tweede Wereldoorlog erg populair omdat die boom snel groeit. Zo kon de door oorlogsgeweld verloren gegane beplanting snel vervangen worden.

Het kappen en snoeien start eind oktober en loopt door tot maart 2021. Het terug planten kan nog wat langer op zich wachten, de grond waarop de gerooide bomen stonden moet eerst tot rust komen. Dit kan een jaar duren.