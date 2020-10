Veiligheidsregio Zeeland vertrouwt erop dat kerken eigen verantwoordelijkheid nemen

(archieffoto) (foto: congerdesing)

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en het CIO zaten eerder vandaag wederom bij elkaar om te praten over het oplopende aantal besmettingen in Nederland en de vraag of kerkdiensten met veel mensen dan wel wenselijk zijn. Na het overleg riep CIO kerken op hun verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om de bestrijding van het coronavirus.

Voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland Jan Lonink begrijpt dat dat moeilijk is, maar: "We zitten in een situatie waarbij van iedereen extra alertheid gevraagd wordt. Ook bij kerkelijke bijeenkomsten is dat nodig, hoezeer ik begrijp dat ook deze beperkingen voor veel mensen lastig en zwaar zijn."

'Ik moet het hebben van bereidheid'

De adviezen zijn niet verplicht. "Ik mag niet in de kerk de politie gaan laten handhaven", zei Grapperhaus daar eerder deze week over. "Dus ik moet het hebben van bereidheid, vrijwilligheid en opofferingsgezindheid." De minister zei vandaag dat hij met de kerken in gesprek blijft.

Wat is de oproep? Het CIO roept kerken op 'hun verantwoordelijkheid te nemen als deel van de Nederlandse samenleving en met inachtneming van de eigen plaatselijke situatie het aantal bezoekers terug te brengen, zo mogelijk en bij voorkeur tot het maximum van 30.' Daarnaast krijgen kerkgangers het dringende advies mondkapjes te dragen en zingen te beperken.

Lonink is blij dat er op landelijk niveau overleg heeft plaatsgevonden en dat de CIO het advies eensgezind uitdraagt. "Wij vertrouwen erop dat dit zoals bij eerdere adviezen - door de kerken in Zeeland vanuit hun eigen verantwoordelijkheid wordt opgevolgd."