Groene Ster onderuit tegen hekkensluiter en verliest voor vierde keer op rij

Na nederlagen tegen Tigers Roermond (5-7), Whites Stones (6-4) en BE'79 (1-6) in de afgelopen drie speelrondes moest Groene Ster vandaag de drie punten in eigen huis houden. Op voorhand leek de tegenstander daar ideaal voor, AGOVV pakte in de eerste vier wedstrijden nog geen enkel punt en stond onderaan de ranglijst. Toch kwam de ploeg al snel op een 0-2 voorsprong door treffers van Jordy Woerdman en Rachid Boughalab.

Pas in de tweede helft kon Groene Ster enigszins de draad weer oppakken. Omdat de bezoekers inzakten en vlak voor hun eigen doel de voorsprong verdedigden, was de thuisploeg genoodzaakt om veel van afstand te schieten. Hicham El Kaddouri deed dat in het begin van de tweede helft voortreffelijk. Hij pegelde een bal in de kruising en schoot daarmee de aansluitingstreffer op het scorebord.

Meevoetballende keeper

Acht minuten voor het einde schatte Cihan Ozcan een lange bal van achteruit op waarde en klopte Groene Ster-doelman Youssef Ben Sellam in de lange hoek. Dat was het signaal voor de Vlissingers om met een meevoetballende keeper te gaan spelen. Het leverde nog twee doelpunten op: één klutsgoal van Hicham Azzanagui en een goal voor AGOVV omdat er het doel aan de andere kant leeg was. Die treffer werd gemaakt door Dylan de Bruin.

Door het verlies van Groene Ster staat het nu op de twaalfde plek in de Eredivisie. AGOVV pakt de eerste punten van het seizoen en is hekkensluiter af. Volgende week speelt Groene Ster een duel in het bekertoernooi tegen Hovocubo. Dat duel wordt live uitgezonden in de bioscoop in Vlissingen.