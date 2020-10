In ZeeDoc: Houdt God van Vrouwen?

Hilligje Kok in het koor (foto: Omroep Zeeland)

Regisseur Emile van Rouveroy portretteerde in 2013 de strijdbare Hilligje Kok-Bisschop. Ze wil een actieve rol spelen in haar kerk én in de SGP, maar de mannen houden de deur dicht. Ze blijft trouw aan haar geloof, maar ze strijdt met hart en ziel voor een vrouwvriendelijker versie van haar geloof. Ook als de kerk haar afwijst.

Duivels dilemma

De bruiloft van haar homoseksuele zoon Willem, waar ze van de kerk niet naar toe mag, is een keerpunt voor haar. Ze staat voor een duivels dilemma; haar geloof verlangt immers van oudsher acceptatie en verbiedt verzet. Doodongelukkig met de huidige situatie kán ze deze echter niet meer accepteren.

Hilligje en Reinie aan boord (foto: oz)

In de documentaire is de worsteling van Hilligje invoelbaar in beeld gebracht. Ze is diepgelovig, maar kan niet langer leven met de beperkte rol van de vrouw binnen haar kerk. Haast tegen beter weten in schrijft ze brieven naar het kerkbestuur, omdat ze meer wil dan 'alleen maar de kerk schoonmaken.' Met haar vriendin Reinie Zuidweg uit Kapelle voert Hiligje hevige discussies over de rol van de vrouw in de kerk.

In de documentaire zien we dat een keer hoog oplopen. Regisseur Van Rouveroy zegt dat dit een toevalstreffer was: "We hadden een gesprek met beide dames en plotseling ontstond de discussie. Ik seinde de cameraman in om het op te nemen. Ik vind deze scene heel passend in het verhaal. Maar ook het emotionele gesprek tussen mevrouw Kok en haar zoon, dat was dramatisch."

Luister hier naar het gesprek van radiopresentator Elias den Hollander met Emile van Rouveroy:

Regisseur Emile van Rouveroy: sommige scenes zijn spectaculair en subtiel

Hilligje Kok op weg naar de kerk (foto: Omroep Zeeland)

De documentaire 'Houdt God van Vrouwen?' won in 2014, naast de Prix Circom voor de beste Europese documentaire productie van de regionale omroepen ook de Grand Prix: de beste productie van alle deelnemende categorieën. De documentaire wordt zondag uitgezonden om 12.00 uur, 16.00 uur, 20.30 uur en 22.00 uur en is 10 dagen online te bekijken.