43 nieuwe besmettingen en 3 ziekenhuisopnames in 24 uur tijd

(foto: Omroep Zeeland)

De ziekenhuisopnames zijn gemeld uit de gemeenten Goes, Tholen en Hulst. Tholen heeft na Vlissingen de meeste besmettingen. Acht inwoners hebben daar het coronavirus opgelopen.

Vijf gemeenten zonder besmettingen

Vijf gemeenten in Zeeland hebben er geen nieuwe besmettingen bijgekregen: Noord-Beveland, Sluis, Kapelle, Veere en Borsele. In Terneuzen en op Schouwen-Duiveland kwamen er vijf coronagevallen bij. In Goes, Middelburg en Reimerswaal vier. In Hulst twee.

Een dag eerder waren er in de provincie 53 besmettingen. En de dag daarvoor werden de meeste besmettingen tot nu toe gemeld. Dat waren er 62.

Landelijke cijfers

Landelijk zijn er tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend 6504 nieuwe coronagevallen gemeld, en dat is opnieuw een dagrecord. Een dag eerder had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 5979 meldingen van positieve tests gekregen. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 36.000 nieuwe besmettingen gemeld.