Peric schiet Terneuzense Boys met hattrick langs Oranje Wit

Miroslav Peric zet Terneuzense Boys op 1-0 vanaf de penaltystip (foto: Harry Brouns)

De thuisclub kende een droomstart, want na vier minuten lag de bal op de penaltystip nadat Oranje Wit-verdediger Thomas Boudesteijn de bal tegen zijn hand kreeg. Miroslav Peric benutte het buitenkansje voor de Terneuzenaren. De bezoekers kregen al snel de kans op de gelijkmaker, maar een lob werd door doelman Nando Pijnenburg van de lijn gehaald. Terneuzense Boys schakelde snel om en zag Peric na twaalf minuten overtuigend de 2-0 tegen de touwen schieten.

Peric, die vorig jaar in het duel tegen Oranje Wit drie keer scoorde, had nog geen halfuur nodig om dat kunstje te herhalen. Een goede individuele actie rondde hij feilloos af en scoorde zo een zuivere hattrick. In het resterende kwartier van de eerste helft kregen de bezoekers nog wel een grote kans, maar Pijnenburg redde op de inzet van Ruben Retel.

Aansluitingstreffer

Na rust was het niet Terneuzense Boys maar de Dordtenaren die de aanval zochten. Boudesteijn maakte zijn handsbal in de eerste helft goed en kopte de 3-1 binnen. De bezoekers geloofden in een stunt en kregen na amper tien minuten in de tweede helft een strafschop toen Wouter Faasse de bal tegen zijn hand kreeg. Oranje Wit-spits Ruben Retel schoot raak en bracht de spanning terug in de wedstrijd.

De Dordtenaren gingen in het laatste halfuur nog op zoek naar de gelijkmaker, maar kregen weinig kansen. Marruchen Zimmerman probeerde vijf minuten voor tijd nog om Pijnenburg te verrassen, maar die hield zijn doel schoon en zorgde daardoor met een 3-2 eindstand voor de eerste driepunter van het seizoen.

Scoreverloop

1-0 Miroslav Peric (4/pen)

2-0 Miroslav Peric (12)

3-0 Miroslav Peric (28)

3-1 Thomas Boudesteijn (49)

3-2 Ruben Retel (54/pen)

Opstelling Terneuzense Boys

Nando Pijnenburg,Wouter Faasse, Thiemo Moes, Ewoud van Troost, Stan Roose, Justin van Rossem, Bart Gort, Rick Gort (Jesper Cornelissen/70), Sander Oonk (Ibrahim Eryürük/27), Miroslav Peric, Dangelo Martien (Niek Hamelink/83)