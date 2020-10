Hoek wint van Sportlust '46 bij rentree Istvan Bakx

(foto: Orange Pictures)

In het eerste half uur van de wedstrijd was het vooral aftasten en waren er weinig opgelegde kansen in de stromende regen in Woerden. Daarna was het Hoek dat middels een uitval op voorsprong kwam door toedoen van Steve Schalkwijk die de 0-1 wist aan te tekenen. Beide ploegen hadden het moeilijk om de opening te vinden, er werd veel rondgetikt op het middenveld. Met de 0-1 stand gingen de ploegen aan de thee.



De tweede helft gaf hetzelfde beeld te zien als in de eerste helft. Er waren weinig kansen aan beide kanten. De beste kans was voor invaller Damiano Schet die tegen de paal schoot. Sportlust was in die fase op zoek naar de gelijkmaker, zonder dat het verder echte kansen kreeg.

Istvan Bakx

Trainer Lieven Gevaert wisselde in zeven minuten drie keer. Behalve Reguillo Vandepitte en Kyle Doesburg mocht Istvan Bakx zijn rentree maken bij Hoek. Hij keerde onlangs terug uit Zuid-Afrika en kreeg vanmorgen te horen dat hij speelgerechtigd was voor het duel tegen Sportlust'46 uit Woerden. Bakx speelde in het seizoen 2006-2007 ook al bij Hoek en begon daarna weer aan een profavontuur.

Kort na de drie wissels besliste Jonathan Constansia de wedstrijd. Hij ging diep en omspeelde de keeper. Constansia zorgde daarmee voor de beslissing door er 0-2 van te maken. Zakkaria Issarti kreeg in de allerlaatste seconden nog een grote kans op de aansluitingstreffer, maar hij miste.

Het is voor Hoek de tweede competitiezege en ook de tweede zege in een uitwedstrijd. Hoek stijgt van de twaalfde naar de zevende plaats in de stand met 8 punten uit 6 wedstrijden.

Scoreverloop

0-1 Steve Schalkwijk (32)

0-2 Jonathan Constansia (82)

Opstelling Hoek

Griffin de Vroe, Fabian Wilson, Alexander Embrechts, Niels de Pauw, Karim Bannani, Ruben de Jager, Aaron Verwilligen, Giovanni Delannoy (Reguillo Vandepitte/72), Jonathan Constansia, Steve Schalkwijk (Kyle Doesburg/79), Rik Impens (Istvan Bakx/77)