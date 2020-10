GOES blijft puntloos na nieuwe nederlaag

GOES-speler El-Ouazzani in actie tegen SteDoCo (foto: René van der Vliet)

De beginfase van de wedstrijd werd ontsierd door een zware blessure van Amidu Tanko. De verdediger stond voor het eerst in de basis, maar gleed na zeven minuten spelen uit. Kermend van de pijn verliet hij het veld, gevreesd wordt voor een zware knieblessure.

Met Jelle Klap als vervanger werd GOES teruggedrongen. SteDoCo was veel sterker en scoorde via Vincent Verheul en Gianni Tiebosch. Pas in de slotfase van de eerste helft kon GOES daar wat kleine kansen tegenover zetten. Tot treffers leidde dit niet, waardoor beide ploegen met een 2-0 tussenstand gingen rusten.

Tanko (GOES) ligt geblesseerd op de grond (foto: René van der Vliet)

Na de thee ging het duel meer gelijk op. De grootste kans was voor Thomas de Rijke van GOES, maar hij faalde oog in oog met de doelman van SteDoCo. De Rijke moest overigens hierna geblesseerd het veld verlaten.

GOES blijft puntloos onderaan staan in de Derde Divisie. Volgende week speelt GOES een uitwedstrijd tegen ODIN'59.

Scoreverloop

0-1 Vincent Verheul (10)

0-2 Gianni Tiebosch (25)

Opstelling GOES

Matthew Lentink, Jelle Klap, Stefan de Bert, Ralph de Kok, Amidu Tanko (Jesse Bank/7), Souffiane El-Ouazzani, Ruben Hollemans, Francis Kabwe Manengela, Remon de Vlieger (Nazario de Fretes/65), Huib van Hecke, Thomas de Rijke (Jerzy van Bergen/66)

