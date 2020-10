Je oude huisartsenwoning verduurzamen: 'we hebben wel wat meegemaakt hier'

Het grootste verschil met een paar jaar geleden, vindt hij het comfort van de woning. "We hebben wandverwarming in de muren met infrarode stralingswarmte. Een soort vloerverwarming, maar dan in de muur. Zo warmen we de lucht niet op, zoals bij een normale verwarming, maar blijft de lucht in de kamer fris."

Rootsaert kocht het huis met zijn vrouw in 2012. Na twee jaar vooronderzoek, begon in 2014 de verbouwing. Alles werd gestript, alleen de buitenmuren bleven overeind. Daarvoor in de plek kwam isolatie, een grote leemkachel die het hele huis kan verwarmen, zonnecollectoren en een luchtwarmtepomp.

De binnenkant van de knuffelmuren. (foto: Nationale Duurzame Huizenroute)

Behalve dat het veel tijd kost, de familie Rootsaert ging in 2018 in het huis wonen, is je huis zó grondig verduurzamen ook geen goedkoop grapje. Rootsaert snapt ook wel dat niet iedereen het geld heeft om een huis compleet te verbouwen. "Het is mooi meegenomen als je handig bent. Wij hebben alleen hulp moeten inschakelen bij het stuccen."

Publieksprijs Duurzaamste huis van Zeeland Afgelopen week won Arno Rootsaert de provinciale titel van de publieksverkiezing Duurzaamste huis van Nederland, uitgezet door de Duurzame Huizen Route. Daarom strijdt hij van 1 t/m 10 november samen met de winnaars van Drenthe, Friesland en Gelderland voor de landelijke publieksverkiezing. De landelijke publiekswinnaar wordt op 20 november bekendgemaakt samen met de winnaars van de juryprijzen.

Wie van plan is zijn huis te verduurzamen, zou volgens Rootsaert eerst bij anderen binnen moeten kijken. "Hoe zij het doen, om inspiratie op te doen." En te leren van andermans fouten. "Er zijn wel wat kinderziektes, ook omdat we heel ver zijn gegaan in het experimenteren met bepaalde materialen." De familie Rootsaert wilde graag natuurlijk materiaal gebruiken. Zo zijn de muren van leem.

Rootsaert: "Maar het is allemaal op te lossen. Belangrijkste is dat we kunnen laten zien dat het kan. Ik zou het zo weer doen", hij glimlacht. "Maar dan zou ik wel een stuk minder fouten maken."