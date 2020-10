SGP-wethouder Paula Schot: 'Binnen het huwelijk beslist de man. Maar dat geldt niet binnen de fractie'

Nog niet eerder heeft de SGP een vrouwelijke wethouder geleverd. Pas sinds 2006, na een uitspraak van de Hoge Raad, mogen vrouwen lid worden van de partij. In 2014 kreeg de SGP voor het eerst een vrouwelijke lijsttrekker toen Lilian Janse gemeenteraadslid werd in Vlissingen.

Paula Schot probeerde zelf in 2018 al in Amsterdam, haar toenmalige woonplaats, in de gemeenteraad te komen namens de SGP. Dat lukte niet, maar ze kreeg er wel veel bekendheid mee. Schot is blij met de trend. "We zien steeds meer vrouwen die politiek actief zijn voor de SGP. Helemaal nieuw zijn we dus niet."

Op inhoud beoordeeld

De toekomstige wethouder snapt wel dat haar aanstelling groot nieuws is, aangezien haar partij de opmars van vrouwen niet stimuleert, vertelt ze. "Vandaag mag het daar nog over gaan, als het morgen maar klaar is." Veel oudere SGP-leden vinden vanuit hun geloofsovertuiging dat dit soort posities enkel voor mannen zijn. Schot hoopt vooral dat ze op de inhoud wordt beoordeeld en niet op het feit dat ze een vrouw is.

'Volgens het geloof heeft de man het voor het zeggen'

Ze woont nu nog in Gouda. Samen met haar man en kinderen. Haar man gaat minder werken nu Schot wethouder wordt. "We zijn heel gelijkwaardig binnen ons huwelijk. Eerst werkte hij meer, nu ga ik meer werken." Volgens het reformatorisch geloof heeft de man het uiteindelijk voor het zeggen. Ook bij Schot thuis. "Dit werkt zo in het huwelijk. Maar dat geldt niet binnen de fractie."

Schot volgt oud-wethouder Cees van den Bos op, die nu burgemeester van Urk is. Ze is nu nog steunfractielid van de SGP in de gemeenteraad van Gouda. In oktober wordt ze waarschijnlijk geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Schouwen-Duiveland.