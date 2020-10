Kinderboekenweek jaagt kinderen de straat op voor een vossenjacht

Een regenachtige vossenjacht in Goes (foto: Omroep Zeeland)

De opdracht luidt als volgt: Wie durft de brief naar de koning te brengen? Kinderen in Goes draaien hun hand er niet voor om. In groepen van acht vertrekken ze. Onderweg komen ze historische figuren tegen als gravin Jacoba van Beieren, boef Jan Catoen en zuster Anna. Die gaven de kinderen raadseltjes.

Jake uit Goes geniet met volle teugen. De speurtocht is écht zijn ding. "Omdat ik goed kan speuren." Dat de vossenjacht in het teken van het thema van de Kinderboekenweek staat, kan hij wel waarderen. "Dan leren we meer over geschiedenis." Samen met zijn groepje loopt hij in de richting van de bieb. "Daar is de koning", zegt één van zijn vriendjes overtuigt. "Tenminste, dat hoop ik..."

Vinden de kinderen de koning? Je hoort het in dit radioverslag

Morgen is het de laatste dag van de Kinderboekenweek.