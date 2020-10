Accu ontploft in fietsenwinkel in Sluis

Hij is er nog steeds wat beduusd van: Marc de Vilder, eigenaar van fietsenwinkel 't Rinkeltje in Sluis. "Ik was toevallig gisteravond nog in de winkel. Toen ik boven was hoorde ik een harde knal en wist direct dat het foute boel was."Een accu van één van de elektrische fietsen was ontploft en daardoor ontstond in korte tijd brand in de zaak.