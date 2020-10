De pompoen is populair en niet alleen vanwege het naderende Halloween

Op het veld liggen verschillende eetbare pompoenen, waaronder de populaire oranje Hokkaido waar vaak soep van wordt gemaakt. Maar er ligt ook een minder bekende tussen. "Dat is de Blue Hubbard", zegt Van der Zweep. "Het is een forse groen-grijze pompoen die hier in Nederland vaak gebruikt wordt voor de sier, maar in Amerika, Nieuw-Zeeland en Australië is die vanwege zijn zoete smaak zeer populair. In Nederland is die niet te verkrijgen in supermarkten of groentewinkels, dus daarom zijn mensen een beetje huiverig om hem te eten, maar het is echt een aanrader."

Verschillende recepten

Van der Zweep legt uit dat je pompoen makkelijk kunt verwerken in verschillende recepten: "Je kunt het in de risotto doen, er een stoofschotel van maken of in de airfryer gooien om frietjes van te maken." Zeker in deze coronatijd weten veel mensen en toeristen de Pompoenwinkel van Van der Zweep te vinden. "Ik merkte dat veel omwonenden de lokale boer toch willen steunen. Daarnaast zijn er veel Duitsers die pompoenen geweldig vinden, dus dat speelt ook een rol in de toegenomen verkoop", vertelt Van der Zweep.

Pompoenkweker Paul van der Zweep bij zijn sierpompoenen (foto: Omroep Zeeland)

Terwijl Van der Zweep een goede markt ziet voor eetbare pompoenen is zijn veld vooralsnog voornamelijk gericht op het kweken van sierpompoenen. "Veel mensen willen in de herfst toch wat kleur in huis halen en je ziet dan ook dat de tweekleurige oranje-groene pompoen zeer in trek is." Naast de velden staan twee kassen waar de tropische fleskalebassen in groeien. "Bij het afrijpen maken ze een houten schil van binnen aan. De buitenkant schimmelt eraf waardoor de vorm in het bruin overblijft en daar kun je van alles mee doen. Het is hout dus makkelijk te bewerken", zegt Van der Zweep.

Verschil tussen sierpompoenen en eetbare

Van der Zweep waarschuwt wel voor de verschillen tussen sierpompoenen en eetbare pompoenen: "Je kunt alles proeven, maar slik het niet door als het te bitter is. Die bitterstof die je proeft is namelijk giftig en bevindt zich vooral in de fleskalebas. Die stof zit meestal niet in eetpompoenen en zeker niet als die in de supermarkt ligt, maar toch is het verstandig om voorzichtig te zijn."

Van artisjokken naar pompoenen

Vorig jaar stond het veld van Van der Zweep nog vol met artisjokken, nu wil hij zich vooral op de pompoenen richten. "Ik zie dat de vraag naar eetpompoenen toeneemt en verwacht dat dit de komende jaren zo blijft. Er zijn genoeg eetpompoenen die erg lekker zijn, maar die zijn door de meesten nog niet ontdekt. Als we die populairder weten te maken dan zie ik daar echt wel een toekomst in", aldus Van der Zweep.