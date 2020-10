Goedemorgen! Coronabesmettingen, een ontplofte fietsaccu en een ozonpoort

Gisteren werden er 71 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld in de provincie. Niet eerder zijn er in Zeeland zoveel besmettingen op een dag gemeld. Ook niet tijdens de eerste golf, maar in die periode werden wel minder tests afgenomen.

Landelijk is het aantal besmettingen juist iets gedaald. Zeeland is op het coronadashboard van 'waakzaam' naar 'zorgelijk' gegaan. Volgens Jan Lonink, voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, ligt het aantal besmettingen in Zeeland nog altijd fors lager dan in andere regio's, maar vraagt de Zeeuwse situatie eveneens om extra aandacht. Vanavond heeft Lonink in Utrecht overleg met andere burgemeesters en de minister over de coronacrisis.

Accu ontploft in fietsenwinkel (foto: Brandweer Sluis)

Marc de Vilder, eigenaar van fietsenwinkel 't Rinkeltje in Sluis heeft alle geluk van de wereld gehad. In zijn winkel ontplofte zaterdagavond een accu van een elektrische fiets en toevallig was de Vilder in de buurt. De brand die onstond kon hij zelf snel zelf blussen. Meegenomen is ook dat de Vilder zelf brandweerman is. Toch belde hij zijn collega's die een nacontrole deden en de zaak hebben geventileerd. "Alle accu's stop ik voortaan in een container die buiten staat." Vandaag komt de verzekering om de schade op te nemen. "Ik zou dinsdag opengaan, maar heb dat door de brand uitgesteld naar woensdag."

Ozonpoort werkt als een soort douche (foto: Omroep Zeeland)

Een poort die vernevelde ozon op medewerkers sproeit en zo schadelijke bacteriën doodt. Het is de nieuwste vinding van ondernemer Rein-Jan Elenbaas uit Wilhelminadorp. De ozonpoort is bedoeld voor de food- & agro-industrie. Of ook het coronavirus ermee onschadelijk wordt gemaakt, is nog onduidelijk. Afgelopen weekend werd de effectiviteit van de ozonpoort, die in een testopstelling bij Farmpack in Kapelle staat, voor het eerst onderzocht in het laboratorium van MicroAnalyse Zeeland. De resultaten worden vandaag bekendgemaakt.

Mooie plekken

In de ZB in Middelburg start vandaag een expositie over 111 plekken in Zeeland die je gezien moet hebben. De expositie in de bibliotheek van schrijfster Heleen M.D. Dekker heet 11 van de 111 en is een vervolg op het eerder verschenen boek over 111 onverwachte, maar ook een aantal bekende, locaties in de provincie.

Wuivende rietkraag langs de slootkant (foto: Door Ria Overbeeke, Waarde)

Het weer:

Er vallen lokaal nog een paar kleine buien, maar de meeste tijd is het vandaag droog. Regelmatig is er een beetje zon maar steeds zijn er ook bewolkte perioden. De maximumtemperatuur is 13 tot 14 graden, er is een

zwakke tot matige wind die draait naar west tot zuidwest. Vanavond neemt de kans op een bui toe. en vannacht en morgen is er vooral bij zee kans op regen, landinwaarts is het bewolkt met enkele buien. Maximum ook

morgen rond 13 graden. De wind draait morgen naar zuidoost tot oost.