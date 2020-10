Horeca, cultuur en sport zullen getroffen worden, volgens voorzitter Veiligheidsregio

Jan Lonink (vrz. veiligheidsregio) verwacht strengere maatregelen voor de horeca in de strijd tegen corona (foto: OZ)

Volgens Lonink vinden besmettingen plaats waar mensen samenkomen. "Als mensen zich dan houden aan de anderhalve meter afstand houden en drukte vermijden, dan zijn er geen problemen. Maar het blijkt dat dit moeilijk is." Daar komt volgens Lonink bij dat we een reisluchtig volkje zijn en bepaalde categorieën, met name jongeren, het idee hebben dat ze minder risico lopen. "Maar ze besmetten wel een ander."

Landelijk daalde het aantal besmettingen met corona dit weekend iets, maar in Zeeland niet. Daar werden gisteren 71 nieuwe besmettingen bijgeschreven; een record. Niet eerder zijn er in Zeeland zoveel besmettingen op een dag gemeld. Ook niet tijdens de eerste golf, maar in die periode werden wel minder tests afgenomen. \

'Zorg moet ook betaald worden'

Vanavond komt het Veiligheidsberaad (de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's) bij elkaar om te overleggen over eventuele nieuwe maatregelen. Desgevraagd zegt Lonink met name strengere maatregelen te verwachten in de horeca, cultuur en sport. : Die zullen getroffen worden. Het is verstandig dat mensen niet in groepjes bij elkaar komen. Maar we moeten de economie wel draaiende houden. De zorg moet ook betaald worden."

Voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland Jan Lonink (foto: Omroep Zeeland)

En juist in die zorg neemt volgens Lonink de druk in Zeeland toe. "Dat speelde in maart en april ook. We hebben beperkte zorg in Zeeland en nu al worden in Goes en Terneuzen mensen uit elders van het land opgenomen. We moeten voor zijn dat de gewone zorg nog meer onder druk komt. Iedereen moet zijn zorg op tijd krijgen en daar kan iedereen aan bijdragen door gewoon het gedrag aan te passen en maatregelen te nemen: afstand houden en drukte vermijden."

