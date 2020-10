Boufrahi moest lang op kans wachten, maar is nu eindelijk hoofdtrainer van zijn Groene Ster

Boufrahi nam het stokje over van de vertrokken Youssef El Badey. De geboren Vlissinger had volgens zichzelf geen makkelijke route naar het hoofdtrainerschap. "Denk bijvoorbeeld aan de ritjes overal naartoe, de cursussen die je moet volgen en de wedstrijden die je moet bekijken, los van Groene Ster", legt Boufrahi uit. "Er zit best wel veel werk in."

Hij is een bekend gezicht binnen de vereniging. Trainde de A1, het tweede elftal en zat ook een aantal seizoenen op de bank bij de hoofdmacht. De afgelopen twee seizoen koos Groene Ster voor trainers van buiten Zeeland. "Daar was ik niet helemaal blij mee, maar achteraf ben ik dankbaar dat ik met Samir Yaaqobi, Youssef El Badey en Hicham Benhammou heb mogen werken. Dat zijn echt trainers die hoog aangeschreven staan."

Veel vanuit emotie

Boufrahi heeft bij iedere trainer goed meegekeken en geleerd. Daaruit is zijn eigen stijl als trainer ontstaan. "Ik doe heel veel vanuit emotie, maar ik heb de afgelopen periode wel echt geleerd om meer vanuit spelprincipes te spelen. Deze jongens pelen vanuit bun hart, maar ik kan ze tactisch nog wel wat bijleren."

Azdine Boufrahi (links) als coach langs de kant van een wedstrijd van Groene Ster (foto: Paul ten Hacken)

De eredivisie, waar Groene Ster al jaren in speelt, is veranderd qua opzet. Er zijn vier teams bijgekomen en halverwege wordt de ranglijst in tweeën gehakt en wordt er bepaald wie er mee mag doen aan de play-offs voor het kampioenschap en wie er gaat vechten tegen degradatie. "Halverwege het seizoen kijken we wel waar we staan en dan kunnen we concreet een doelstelling bepalen," aldus Boufrahi.

Voetballen in coronatijd

Tijdens de coronacrisis is het altijd maar de vraag of je de volgende wedstrijd nog wel in actie kan komen. Elke week zijn er wedstrijden die afgelast worden vanwege een coronabesmetting bij een vereniging. "Dat hebben wij nog niet meegemaakt", zegt Boufrahi. "Maar het is altijd weer spannend of je vrijdag wel in actie kan komen."

Ook het spelen zonder publiek, want publiek is nu niet toegestaan, is voor de zaalvoetballers van Groene Ster bijzonder. De club staat bekend om zijn fanatieke aanhang en ook die is er nu dus niet bij. "Je mist het echt de ambiance van de supporters die achter Groene Ster staan", bekent Boufrahi.

Champions League

Maar als er komend weekend nog gesport wordt dan hebben fans van de zaalvoetbalclub toch een kans om hun team in actie te zien. Groene Ster en bioscoop CineCity hebben de handen ineengeslagen. Vanaf komende vrijdag worden de thuiswedstrijden van de club uitgezonden in de bioscoop in Vlissingen.

Boufrahi vindt dit een goede zaak. "Normaal zendt de bioscoop alleen wedstrijden in de Champions League uit. Laat het een stimulans zijn voor de spelers dat we op één van de grootste doeken van het land te zien zijn."

Lees ook: