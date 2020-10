Gerda van Leeuwen nieuwe politiechef

Gerda van Leeuwen is per half november de nieuwe districtschef in Zeeland-West-Brabant (foto: Politie)

Van Leeuwen kende haar nieuwe werkgebied nauwelijks, maar dat is inmiddels wel verbeterd. "Ik heb ontdekt dat het een gebied is met een ongekende diversiteit. Dat trekt mij; samen doen wat moet en ruimte voor lokale invulling. Landelijk gebied, waterwegen, grensregio, havengebied, industrie, toerisme, teveel om op te noemen."

De nieuwe politiechef ziet ook grote uitdagingen in haar nieuwe functie. Ze somt daarbij onder meer de ondermijnende criminaliteit en cybercrime op.

Carrière

De nieuwe politiechef begon haar loopbaan in 1979 in Leeuwarden en heeft in de jaren daarna meerdere functies vervuld, waaronder die van leraar op de politieacademie. Sinds 2004 is ze werkzaam in de provincie Utrecht. Daar was ze onder meer plaatsvervangend districtschef en zat ze in de korpsleiding van de eenheid in de stad Utrecht.

Hanneke Ekelmans legde in september haar functie in Zeeland-West-Brabant neer. Ze heeft de overstap gemaakt naar de landelijke korpsleiding waar ze verantwoordelijk is voor onder meer opsporing, ondermijning en migratie. Gerda van Leeuwen start 15 november in haar nieuwe functie.

