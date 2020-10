Weekcijfers GGD Zeeland: ruim 340 besmettingen

De GGD Zeeland heeft de afgelopen week 341 nieuwe coronabesmettingen geteld (foto: Omroep Zeeland)

De GGD-cijfers van vandaag betreffen de besmettingen van de afgelopen zeven dagen, gerekend vanaf middernacht vorige week zondag op maandag tot aan middernacht gisteren op vandaag. Ze zijn onder voorbehoud gegeven. Er kunnen in de loop van vandaag nog enkele gevallen van zondag bij komen.

Onderstaande grafiek laat de weekaantallen (absoluut) per gemeente zien. Opvallen is de scherpe stijging van het aantal coronagevallen in Reimerswaal in de laatste week.

Vorige week al kwam Zeeland met Zeeland 8,2 nieuwe besmettingen per dag per 100.000 inwoners boven de signaalwaarde van 7 uit. Wat wil zeggen dat de Veiligheidsregio dan extra maatregelen moet nemen.

Maar afgelopen week is de gemiddelde besmettingsfactor per dag in onze provincie naar 12,7 gestegen. Alleen Sluis en Veere bleven ruim onder de signaalwaarde en Terneuzen op het nippertje. Alle andere gemeenten zitten er boven. Reimerswaal (24,9) en Tholen (23,1) het verst.

Afgelopen weekend zijn een inwoner van Tholen, van Goes en van Hulst met corona in het ziekenhuis opgenomen. In totaal liggen er zes Zeeuwen met corona in de Zeeuwse ziekenhuizen, vier in het Adrz in Goes en twee in ZorgSaam in Terneuzen. Dat hebben de Zeeuwse ziekenhuizen vandaag bekend gemaakt.

Zes patiënten in het ziekenhuis

Ten opzichte van een week geleden is het huidige aantal van zes Zeeuwse patiënten een verdubbeling. Daarnaast tellen de ziekenhuizen nog eens 22 patiënten uit Zuid-Holland.

In totaal telt het Adrz nu zestien coronapatiënten, van wie drie op de intensive-care. In Zorgsaam Terneuzen liggen in totaal twaalf patiënten, van wie twee op de IC. Er zijn al enkele weken geen overlijdens meer gemeld.

Automobilist ondergaat coronatest (foto: ANP)

Het totaalaantal nieuwe coronabesmettingen op de laatste gemeten dag (van zondag 10.00 uur tot vandaag 10.00 uur), was 50, dus 21 besmettingen minder dan op de zaterdag ervoor, toen er 71 gevallen werden geteld.

Op zondag was het vooral in Reimerswaal te doen: elf nieuwe besmettingen op één dag vastgesteld. De besmetting heeft natuurlijk al eerder plaats gevonden. Dat blijkt uit de tellingen van de Corona Locator, die zich op zijn beurt baseert op het dashboard van de rijksoverheid.

Tholen telde zeven nieuwe besmettingen en ook werden er zes nieuwe gevallen geregistreerd in Hulst en in Goes, op Schouwen-Duiveland en in Vlissingen elk vier, op Noord-Beveland, in Borsele en in Terneuzen elk drie. In Kapelle en Middelburg ieder twee en in Veere één besmetting. In Sluis bleef de teller zondag op nul staan.