Ouderenbond maakt zich zorgen: 'Eenzaamheid neemt in deze tijd toe'

Steeds meer ouderen komen volgens de ANBO achter de spreekwoordelijke geraniums te zitten (foto: Omroep Zeeland)

Onderzoek van de ANBO heeft uitgewezen dat de eenzaamheid onder ouderen toeneemt door de coronacrisis. Ze durven niet meer naar buiten vanwege hun eigen kwetsbaarheid of in verband met de maatregelen.

Die maatregelen begrijpen sommige ouderen niet altijd even goed en daarom blijven ze voor de zekerheid maar binnen. "Juist die groep willen we helpen", aldus Naber.

Ouderenuurtje in de supermarkt

Volgens haar dreigt hierdoor niet alleen vereenzaming. "Je wordt ook strammer en dat is ook niet fijn." Een apart uurtje in de supermarkt tussen 7.00 en 8.00 uur 's ochtends voor alleen ouderen, dat eerder al is ingesteld, is daarvoor niet de oplossing zegt ze.

"Zo'n vroeg tijdstip is juist voor ouderen niet handig. Veel mensen moeten wachten op de thuiszorg voor bijvoorbeeld de steunkousen of om te douchen. Die kunnen niet vroeg boodschappen doen. Bovendien willen ze ook direct naar andere winkels, zoals de bakker of slager en die zijn dan nog niet open."

Volgens onderzoek van de ANBO neemt eenzaamheid onder ouderen toe door de coronacrisis (foto: Omroep Zeeland)

Beter is het volgens Naber dat er in de supermarkten gastheren of -vrouwen zijn die ouderen kunnen helpen, anderen wijzen op de gestelde maatregelen, zoals het houden van afstand, en karretjes aanreiken en desinfecteren. "Een advies aan de supermarkten is ook om de piek- en daltijden te publiceren in de winkel en digitaal. Dan kunnen mensen zelf bepalen wanneer het veilig is om naar de winkel te gaan."

De Coronalijn De ANBO heeft in maart een telefoonlijn geopend voor ouderen die vragen hebben over het coronavirus, zich zorgen maken of zin hebben in gewoon een praatje. Het nummer is 0348-466666 en tijdens kantooruren bereikbaar.

Het laten bezorgen van de boodschappen is volgens Naber een optie, maar ze tekent daarbij wel aan dat niet alle ouderen even digitaalvaardig zijn. En wijst nogmaals op het belang van bewegen voor ouderen en roept tegelijkertijd op om toch lekker naar buiten te blijven gaan.

Coronalijn

Dat de eenzaamheid toeneemt leidt Naber ook af aan de mensen die bellen naar de Coronalijn van de ANBO. Dit speciale telefoonnummer werd tijdens de eerste golf ingesteld.

In de zomer was het volgens haar erg rustig, maar nu nemen de bellers weer in aantal toe. "Iedere keer als er nieuwe maatregelen afgekondigd zijn, staat de telefoon roodgloeiend. De laatste dagen krijgen we ook veel vragen over de corona-app. Maar de mensen kunnen ook gewoon bellen om even hun hart te luchten, hoor."

Zeeuwse Kamer: ouderen en corona