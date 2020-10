Evelien is mondkapjes al lang gewend: 'In Oostenrijk dragen we ze al sinds april'

Evelien zoekt in haar vrije tijd graag de bergen op (foto: Evelien Thielen)

Tien jaar geleden wisselde Evelien haar oorspronkelijke woonplaats Vlissingen in voor Oostenrijk. "Het lieflijke, het gemoedelijke, de natuur, dat was liefde op het eerste gezicht."

Toch was het niet makkelijk om de stap te nemen om te emigreren. "Vroeger was dat een stuk moeilijker met visums en dergelijke." Toen ze tien jaar geleden de kans kreeg, greep ze die meteen. Na een zomer proefdraaien bij een hotel kwam ze terug naar Nederland om voorgoed haar koffers te pakken.

Mondkapjes en lockdown

Hoe is het in Oostenrijk met de coronamaatregelen? "Mondkapjes dragen wij al sinds april, daar zijn we helemaal aan gewend", laat Evelien weten.

Ook in Oostenrijk was het in maart raak met de coronabesmettingen. Het land ging in lockdown. Pas na die periode, die van 16 maart tot 1 mei duurde, kwam het dorp weer tot leven. "Alles was goed, totdat het zomerseizoen begon en de toeristen weer kwamen. Nu zitten we toch weer met een probleem, net zoals Nederland."

Evelien met haar gezin (foto: Evelien Thielen)

Sinds april dragen de bewoners al volop mondkapjes. "In de supermarkt, de scholen, bij de dokter. Dat is al heel normaal geworden."

De komende periode zal het stil zijn in Ehrwald. Of alle horeca weer open kan als het wintersportseizoen van start gaat, is nog maar de vraag. Aan het weer zal het in ieder geval niet liggen, want de eerste sneeuw is deze week al gevallen.

Zeeuw in het Buitenland

We maakten vandaag kennis met Evelien in het radio-programma Zeeland komt Thuis. Ze zal vanaf nu elke maandag te horen zijn in de rubriek 'Zeeuw in het Buitenland'.

Evelien over haar leven in Oostenrijk