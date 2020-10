'Zeeland kan snel profiteren van strengere, landelijke maatregelen'

Zeeland kan het virus snel weer onder controle krijgen (foto: Omroep Zeeland)

Zeeland blijft niet achter als het gaat om de toename van het aantal coronabesmettingen. In de afgelopen week zijn er 341 nieuwe positief geteste Zeeuwen geteld. Meer dan een week ervoor.

Te vaak, te veel mensen bij elkaar

Volgens Koop gaat het mis omdat we nu het weer kouder wordt, binnen gaan zitten met te veel mensen bij elkaar. "Als we ons aan de huidige maatregelen houden, dus minder mensen zien, kan dat al veel helpen. We zagen in het voorjaar dat tijdens de lockdown Zeeland de besmettingen al snel onder controle had."

Als er morgen strengere maatregelen worden afgekondigd, kan Zeeland daar dus snel van profiteren, denkt Koop. Ze maakt zich dan ook niet éxtra zorgen over de toename.

Niet per gemeente kijken

Volgens haar is het ook belangrijk om Zeeland als één geheel te zien en niet te veel te focussen op een bepaalde gemeente. "De ene week springt de ene gemeente eruit, de andere week de andere. Soms zie je clusters, omdat er een uitbraak is in een verpleeghuis. Het is beter om te kijken naar hoe de provincie het als geheel doet", aldus de epidemioloog.

Morgen om 19.00 uur kondigt het kabinet nieuwe maatregelen om het coronavirus in te dammen tijdens een persconferentie.

