Vier bewoners De Wieken overleden, twaalf bewoners testen positief op corona

De Wieken in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Begin oktober is een medewerker van Eilandzorg Locatie De Wieken positief getest op het coronavirus. In overleg met de GGD zijn direct extra voorzorgsmaatregelen getroffen voor de hele locatie. Donderdagmiddag 8 oktober is gebleken dat meerdere cliënten van de afdeling en een aantal medewerkers ook positief zijn getest op het virus.

Het gaat om de afdeling Somatiek op de tweede etage. Hier wonen ouderen met lichamelijke aandoeningen. Er is ruimte voor 28 cliënten die elke hun eigen appartement hebben met wc en douche. Vanaf het eerste begin is de afdeling uit voorzorg in quarantaine gegaan.

Dagelijks contact met GGD

Eilandzorg laat weten dat er meerdere keren per dag contact is met de GGD en de betrokken artsen. Daarnaast zijn medewerkers van de GGD regelmatig op de locatie aanwezig om te adviseren over de aanpak van deze uitbraak. Volgens Directeur/bestuurder Marieke de Jong doet Eilandzorg er 'alles aan om corona het hoofd te bieden'.

Om het risico op een verdere verspreiding te verminderen, volgt Eilandzorg nog steeds het advies van de GGD om bewoners van De Wieken tijdelijk geen bezoek te laten ontvangen. Dit is een dringend advies, geen bezoekverbod zoals eerder dit jaar. In de praktijk betekent dit dat Eilandzorg 1 bezoeker per bewoner per dag toestaat voor Locatie De Wieken. In overleg kan van de regeling worden afgeweken in het geval van ernstig zieke bewoners.