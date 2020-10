Goedemorgen! Strengere coronamaatregelen, mondkapjes en kerstpakketten

Bewoners overleden

Vier bewoners van van de afdeling Somatiek van De Wieken in Zierikzee zijn in de afgelopen dagen overleden. Van de 27 bewoners op deze afdeling zijn er twaalf positief getest op het coronavirus. Dat geldt ook voor 11 van de 59 geteste medewerkers van die afdeling. Dat heeft Eilandzorg laten weten.

De terrassen zaten gisteren vol. Is dat vanaf woensdag nog zo? (foto: Omroep Zeeland)

'Volledige sluiting horeca werkt averechts'

Na de persconferentie, die om 19.00 uur begint, weten we zeker wat de extra maatregelen zijn. Maar er wordt nu al volop gespeculeerd. Het kabinet overweegt volgens Haagse bronnen de sluiting van de horeca en het stilleggen van amateursporten.

De voorzitter van de Zeeuwse afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland denkt dat een volledige sluiting averechts werkt.

Het dragen van een mondkapje is nu ook verplicht in publieke ruimtes van het Adrz (foto: Piet Grim)

Mondkapje in het ziekenhuis

Het Adrz neemt al eerder extra maatregelen. In de publieke ruimtes van de ziekenhuizen in Goes en Vlissingen is het dragen van een neusmondmasker vanaf nu verplicht.

Normaal organiseert Sofyan evenementen, nu verkoopt hij kerstpakketten voor het goede doel (foto: Omroep Zeeland)

Kerstpakketten

Normaal organiseert Sofyan Azzagari uit Goes evenementen, zoals Kingsnight en Thanks Goes it's Friday. Maar de evenementenbranche ligt vanwege het coronavirus op z'n gat.

Toch wilde hij iets goeds doen voor de voedselbank. 150 pakketten doneren, zoals hij drie jaar geleden deed, zit er momenteel financieel gezien niet in. Daarom gaat hij Zeeuwse kerstpakketten verkopen aan bedrijven. De opbrengst gaat alsnog naar de voedselbank.

Hoe rijk is jouw gemeente? (foto: Funda)

Money, money, money

En hoe rijk is jouw gemeente? Het CBS heeft cijfers uit 2019 gepubliceerd waaruit blijkt dat de rijkste Zeeuwse gemeenten allemaal wat rijker zijn geworden, maar toch zijn gezakt op de Nederlandse ranglijst.

Het vermogen van een doorsnee huishouden van Veere bijvoorbeeld - met 208.000 euro het hoogste van Zeeland - is nu goed voor de 22-ste plaats in ons land.

Een herfstig plaatje in natuurgebied Oranjezon (foto: Lianne Provoost)

Het weer

De dag begint bewolkt en nat. Vanmiddag wordt het in een groot deel van de provincie geleidelijk aan wat droger. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen blijft er vrij lang kans op regen. Het wordt een graad of 12.