Rijke Zeeuwse gemeenten zakken op ranglijst

Villa op Schouwen-Duiveland (foto: Funda)

Vijf jaar geleden stonden de Veerse huishoudens met veel kleiner doorsnee vermogen van 163.000 euro nog op de negentiende plaats. De Hulstenaren komen qua rijkdom achter die van Veere. Maar die gemeente is in vijf jaar van plaats 90 naar plaats 99 op de Nederlandse ranglijst gezakt. Terwijl de doorsnee Hulstenaar vijf jaar geleden nog goed was voor 99.900 euro en inmiddels 134.000 euro.

Het vermogen van een huishouden wordt berekend met behulp van onder meer de belastingaangifte en de gegevens bij het Kadaster. Het bestaat uit spaargeld, eventuele aandelen en de waarde van het eigen huis minus de hypotheek.

Huizenprijzen

Oorzaak van deze verschuivingen? De waarde van de huizen is de laatste jaren overal fors gestegen maar in de rest van Nederland sneller dan in Zeeland. Nummer 1 in Nederland is op dit moment Bloemendaal in Noord-Holland. Het doorsnee vermogen daar bedraagt 381.100 euro.

Het doorsnee Vlissingse huishouden heeft het minste vermogen van Zeeland: 21.500 euro, goed voor de 332-ste plaats in ons land. Dat is nog altijd drie en een half keer keer méér dan de Rotterdamse huishoudens, die met doorsnee 6.100 euro bezit achteraan de rij komen.

Wil je weten of je ook binnen jouw gemeente tot de rijkste helft behoort? Bekijk dan in bovenstaande grafiek de doorsnee-vermogens per gemeente. De helft van je mede-inwoners bezit meer dan de doorsnee. Zie kader voor de uitleg van dit begrip.

Eigen huis

Veruit de meeste Zeeuwse gemeenten steken boven de Nederlandse mediaan van 49.800 euro uit. Reden daarvan is dat Zeeuwen vaker dan gemiddeld bezitter zijn van een eigen huis en een huis is meestal een fors bestanddeel van het vermogen. Daarbij komt dat oudere mensen - een bevolkingsgroep die eveneens beter vertegenwoordigd is in Zeeland - gewoonlijk ook een groter vermogen hebben dan jonge mensen.