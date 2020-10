Directeur 'vreest met grote vreze' voor meer coronabesmettingen bij De Wieken

Een bewoonster van een verpleeghuis ergens anders in het land krijgt bezoek. (foto: ANP)

Het is de afgelopen dagen snel gegaan, zegt De Jong in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker." Ik ben een week geleden bij jullie in de uitzending geweest. Toen heb ik gemeld dat er één medewerker positief getest was. De hele afdeling is meteen in quarantaine gegaan."

Virus grijpt om zich heen

De directeur legt uit dat de dagen die volgden spannend waren, omdat meestal vijf tot zes dagen na besmetting klachten ontstaan. "Op dag zes, de laatste dag, begon ook echt de uitbraak. Ik ben er zeker nog niet gerust op, want het virus grijpt gewoon om zich heen. Iemand die woensdag negatief is getest, kan donderdag positief testen."

Zwaar voor familie en verzorgers

De Jong zegt rekening te houden met nog meer besmettingen, die meer overlijdens tot gevolg kunnen hebben. Voor naasten en familie van de bewoners is het een zware tijd, maar dat geldt volgens De Jong ook voor de verzorgers. "Het is zwaar. Je moet je voorstellen dat deze mensen oud zijn, vaak onderliggend lijden hebben, dus al heel lang liefdevolle verzorging krijgen. De verzorging houdt ook van deze mensen. Zij hebben echt een band met elkaar."

In het zorgcentrum wordt nu non-stop getest op corona, zegt De Jong. "Mensen die maar een kuchje hebben of een snotneus worden getest, ook op de psychogeriatrische afdeling. Tot op heden zijn die negatief, maar ik vrees met grote vrezen, dat durf ik hier best wel te zeggen."

Eilandzorg reageert op overlijdens na coronabesmettingen

Om het risico op verdere verspreiding te verminderen volgt Eilandzorg nog steeds het advies van de GGD om bewoners van De Wieken tijdelijk geen bezoek te laten ontvangen. Dit is een dringend advies, geen bezoekverbod zoals eerder dit jaar. In de praktijk betekent dit dat Eilandzorg één bezoeker per bewoner per dag toestaat voor locatie De Wieken.

