Corona tijdens het griepseizoen, 'goed de winter doorkomen, daar gaan we voor'

Directeur van de GGD Zeeland Joke Gaemers vindt het een spannende tijd. "Goed de winter doorkomen, daar gaan we voor. We willen kwetsbare mensen zoveel mogelijk beschermen en de griepprik helpt daarbij."

Overbelasten

Een grote griepepidemie kan de zorgsector nog verder overbelasten. Uitval van personeel door griep verhoogt de toch al hoge werkdruk. Extra mensen met verkoudheidsklachten kan de teststraten nog meer overspoelen.

De komende tijd beginnen huisartsen en verpleeghuizen met het geven van de griepvaccinatie. De GGD hoopt dat meer mensen dit jaar voor de griepprik zullen kiezen, want in de afgelopen jaren was er maar matig belangstelling voor.

GGD, huisartsen, ziekenhuizen en zorgorganisaties hebben extra vaccins ingekocht. Zij verwachten dat dit seizoen meer mensen kiezen voor een griepprik.

Mantelzorgers

Voor het eerst kunnen mantelzorgers een griepprik krijgen. Ze worden via posters benaderd. "Er is geen bestand met data van alle mantelzorgers in Zeeland", zegt Joke Gaemers. Ook kerkgemeenschappen worden daarom benaderd. "Daar komen veel mantelzorgers."

"Het is belangrijk dat medewerkers het griepvirus niet meenemen het ziekenhuis of de zorginstelling in, dat ze niet bijdragen aan de verspreiding van griep onder kwetsbare mensen", zegt GGD-arts infectieziektebestrijding Fleur Groenendijk, "en dat geldt natuurlijk ook voor mantelzorgers, dat is een vergeten groep geweest."

Dokter John Schmeitz uit Goes geeft een patiënt de griepprik (foto: 2019) (foto: Omroep Zeeland)

Om het voor zorgmedewerkers dit jaar nog makkelijker te maken om een griepprik te halen zijn er meer mogelijkheden dan voorheen om op het werk gevaccineerd te worden. Gaemers: "We hebben met alle zorgorganisaties gezamenlijk gekeken hoe we een fijnmaziger netwerk konden maken."

De griepprik beschermt dit seizoen tegen vier typen van het influenzavirus, dat griep kan veroorzaken. Dat was voorheen drie types. De griepprik is een vrije keuze.